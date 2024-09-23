Lige iyi bir başlangıç yapan Artı Değer Van Spor FK, ilk 3 haftada 2 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, yenilgiyle 4. haftada kendi sahasında tanıştı.

Bu sezon 4. hafta maçında ilk kez kendi taraftarları önünde iç saha maçına çıkan Artı Değer Van Spor FK, istediği oyunu sahaya yansıtamayınca yenilgi kaçınılmaz oldu.

Mağlubiyet sonrası 7 puanda kalan Artı Değer Van Spor FK, rakiplerinin puan kazandığı haftada 7. sıraya gerilemiş oldu.

Lider Menemen Futbol Kulübü, deplasmanda Nazilli Spor A.Ş.’yi 4 – 1 mağlup ederek puanını 12’ye yükseltti ve yenilgisiz bir şekilde liderliğini sürdürdü.

Motolux 68 Aksarayspor, deplasmanda Belediye Derince Spor’u 5 – 1 gibi farklı bir skorla geçerek 10 puanla 2. sıraya yerleşirken, Çimentaş Elazığspor da yine 10 puanla 3. sırada yer aldı. Grubun bir diğer 10 puanlı takımı Bucaspor 1928 de kendi sahasında Diyarbekir Spor A.Ş.’yi 3 – 1 mağlup etmeyi başardı ve 10 puanla 4. sırada yer buldu.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta 4. hafta itibari ile yenilgi almayan 6 takım bulunurken, 2 takım ise henüz puanla tanışamadı.

Kırmızı Grup’ta Menemen Futbol Kulübü, Motolux 68 Aksarayspor, Çimentaş Elazığspor, Bucaspor 1928, Serik Belediyespor ve Ankara Demirspor yenilgi almayan takımlar olarak sıralamada ilk 6’da yer alırken, Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. ve Nazilli Spor A.Ş. de henüz puan alamayan takımlar olarak son 2 sırada bulunuyor.