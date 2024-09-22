Van Atatürk Şehir Stadı'nda oynanan ve saat 15.30'da başlayan maçta gülen taraf Çimentaş Elazığspor oldu.

Van Spor seramoniye “Çocuklar Uyurken Sessiz Olunur, Ölürken Değil, Narin" yazılı tişörtle çıkarken, soğuk havaya rağmen taraftarlar da maça ilgi gösterdi.

Maçın ilk yarısında konuk ekip, Maksut Taşkıran'ın 31. dakikada kaydettiği golle devreyi 1 - 0 önde kapattı.

Maçın ikinci yarısına Çimentaş Elazığspor golle başladı. Dakikalar 48'i gösterdiğinde gelişen atakta Yusuf Mert Tunç, güzel bir vuruşla takımını 2 - 0 öne geçiren golü attı.

Maçın geri kalan bölümünde başka gol olmayınca Çimentaş Elazığspor sahadan 2-0 üstünlükle ayrılan ve 3 puan alan taraf oldu.

Artı Değer Van Spor FK bu sezon ilk yenilgisini alarak 7 puanda kalırken, Çimentaş Elazığspor ise yenilmezlik serisini sürdürdü ve puanını 10'a yükseltti.