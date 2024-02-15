Van Spor FK, şampiyonluk yarışında önemli rakiplerinden biri olan 1461 Trabzon FK’yi kendi saha ve seyircisi önünde ağırlayacak. Her iki ekip için de büyük önem taşıyan maçın canlı yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edilirken, yayıncı kuruluş yetkilisi açıklama yaptı.

Yapılan açıklamaya göre Van Spor FK – 1461 Trabzon FK maçı Van’ın ulusalda yayın yapan tek uydu kanalı olan Van TV ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

Van’da taraftarların büyük ilgi göstermesi beklenen maçı, il dışındaki taraftarlar da izleme imkanı bulacak.

Van Spor FK – 1461 Trabzon FK maçı 18 Şubat 2024 Pazar günü oynanacak ve müsabaka saat 14.00’te başlayacak.