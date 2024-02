Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Arnavutköy Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması’na katıldı. Yılmaz, burada sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi. Programda, Yılmaz’ın yanı sıra Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, AK Parti Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Mustafa Candaroğlu ve AK Parti İl Yönetim Kurulu üyesi Onur Yalçınkaya da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Erzincan’daki maden ocağında meydana gelen olayla ilgili geçmiş olsun dileklerini ileterek konuşmasına başladı.

"BÜTÜN İMKANLARIMIZLA HADİSEYİ TAKİP EDİYORUZ"

Yılmaz, "Hala arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olayın ilk anından itibaren devlet olarak bütün imkanlarımızla sahada olduk. Bütün teknik gücümüzle, araç gerecimizle, sahada olduk. Temel önceliğimiz kardeşlerimize bir an önce ulaşmak. Bir taraftan da Çevre Bakanlığımız, Çalışma Bakanlığımız, ilgili tüm bakanlıklar üzerlerine düşen görevleri yapıyorlar, incelemeleri yapıyorlar.

Suyun kalitesi, herhangi bir başka etkinin olmaması bakımından titiz bir şekilde an be an durumu takip ediyorlar. Afetle ilgili maden sahasının mobil takip ve yer radar sistemiyle izlendiğini, uydudan da izlendiğini belirtmek isterim. Bütün imkanlarımızla hadiseyi takip ediyoruz ve gerekli müdahaleyi yapıyoruz. Diğer taraftan geniş bir soruşturma başlatılmış durumda. Şu ana kadar gözaltına alınan şahıslar var.

Hukuk sistemi, hukuk düzeni sonuna kadar işleyecektir. Diğer yandan maden ocağında yaşanan toprak kaymasıyla ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına yönelik TBMM kararı bugün resmi gazetemizde yayınlandı. Bu araştırma da elbette geleceğe dönük hepimiz için yol gösterici ışık tutucu bir çalışma olacaktır. İstanbul başta olmak üzere bu tür afetleri siyasi ranta dönüştürmeye çalışanlar olduklarını da görüyoruz.

Şunu ifade etmek isterim, terör hadiselerinde de aynı, afetlerde de aynı. Afeti siyasi ranta dönüştürmeye çalışmak en büyük siyasi afettir. Bunu yapmaya çalışanları hiçbir şekilde tasvip etmediğimizi ifade etmek istiyorum. Bizim şu an önceliğimiz canlarımız, onlara ulaşmak. Oradaki çalışmaları en iyi şekilde yerine getirmek. Elbette süreçleri işletmek, bunu da yapıyoruz. Bu tür anlarda toplumsal dayanışmanın daha yüksek olması lazım" ifadelerini kullandı.