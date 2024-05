Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı 3. Meclis Toplantısının 24. Birleşimi Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşti.

Toplantının açılışında konuşan Van Büyükşehir Belediyesi eşbaşkanı Neslihan Şedal, toplumun temel taşlarından birinin dil olduğunu belirterek, “Dilimiz en önemli değerimizdir. Bizler ana dilimiz olan Kürt dilinin gelişmesi için her alanda elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Çünkü dilimiz en önemli varlığımızdır. Bu alandaki çalışmalarımızı her zaman sürdürerek, dilimize ve kültürümüze her zaman sahip çıkacağız. Ve dilimizi her alanda yaşatmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle 15 Mayıs Kürt Dil Bayramı hepimize kutlu olsun. Ayrıca bugün gerçekleştireceğimiz meclis toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Daha sonra gündem dışı söz alan DEM Parti Meclis Grup Sözcüsü Dilgeş Aslan da Meclis’i Kürtçe selamlayarak, Kürt Dil Bayramı’nı kutladı.

Yapılan açılış konuşmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Neslihan Şedal başkanlığında gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

İller Bankasından gelen gelirlerin kredi ve personel giderlerine harcandığı belirtilerek, yatırılmayan elektrik faturaları nedeniyle Van’da olası su kesintileri ve oluşacak aksaklıkların önüne geçmek için VASKİ bünyesindeki su depoları, sondajlar ve arıtma tesislerinin birikmiş elektrik borçlarının ödenmesi için İller Bankasına kredi talebinde bulunulması talep edildi. Talebin gerçekleşmesi için meclise sunulan gündem maddesiyle İller Bankasından 136 Milyon 151 bin TL kredi çekilmesi talebi oy çokluğuyla kabul edildi.

Yine Mecliste kurulan 21 komisyonun aktif hale getirilmesi için gerekli çalışmaların başlatılması talep edilirken, önergelerin gündeme alınması ilgili komisyonlara havale edilip çalışma yetkilerinin verilmesine karar verildiği açıklandı.

Meclisin bugün saat 15.00’te yeniden toplanacağı kaydedildi.