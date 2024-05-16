Ziyaretten dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getiren Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Neslihan Şedal, Buldan’a ve beraberindekilere ziyaretleri için teşekkür etti. Belediyeyi ciddi sorunlarla birlikte devraldıklarını söyleyen Eşbaşkan Şedal, gösterecekleri özverili çalışmayla tüm bu sıkıntıların üstesinden geleceklerini dile getirdi.

DEM Parti Van Milletvekili Buldan ise, Belediye Eşbaşkanlarına başarılar dileyerek, Van için hep beraber daha güzel hizmetler yapacaklarını ifade etti.