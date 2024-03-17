Van'daki Newroz kutlamalarına sabahın erken saatlerinden itibaren katılım başladı. Van Kalesi eteklerinde bulunan alanda başlayan Newroz kutlamalarına binlerce kişi katıldı. Programda konuşan DBP Van İl Eş Başkanı Haruk Okay, Bekir Kaya ve Selahattin Demirtaş'a özgürlük talebinde bulunurken alanda bulunan vatandaşlar Demirtaş'a destek sloganları attı.

DEMİRTAŞ PANKARTI AÇILDI

Van'daki Newroz kutlamalarında en dikkat çeken pankartlardan biri ise HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için açılan pankart oldu. Alanda açılan "Gözlerinden öperim gözlerinden, sayın Selahattin Demirtaş'a özgürlük" yazılı pankart ise büyük alkış topladı.