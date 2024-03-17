Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 Şubat ayı toplam konut satış sayılarını açıkladı. Doğu Anadolu Bölgesi’nde Elazığ 760 konut satışı ile ilk sırada yer alırken, Erzurum 693 konut satışı ile ikinci, Van ise 620 konut satışı ile üçüncü sırada yer aldı.

Doğu Anadolu Bölgesi, 2024 Şubat ayı konut satışlarında Elazığ, Erzurum ve Van ilk üç sırada yer alırken, 18 konut satışı ile Ardahan hem bölgede hem de ülke genelinde en az konut satışının yapıldığı il oldu.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde; Ardahan’ı 45 konut satışı ile Tunceli takip ederken, en az konut satışının yapıldığı üçüncü il ise 76 konut satışı ile Iğdır oldu.

Türkiye geneli 2024 Şubat ayında toplam satışı gerçekleşen konut sayısı 93 bin 902 olurken, Doğu Anadolu Bölgesi’nde toplam satışı gerçekleşen konut sayısı ise 4 bin 43 olarak kayıtlara geçti.