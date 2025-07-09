7’den 70’e her kesimin heyecanla beklediği festivalin Van’da start almasına son 3 gün kaldı.

VAN, FESTİVALİN 7. DURAĞI

2025 yılı itibariyle ilki Adana ardından Manisa, Şanlıurfa, Samsun, Bursa ve Trabzon’da düzenlenen festivalin 7. ayağı olan Van’da 12 Temmuz Cumartesi günü başlayacak Festival, 9 gün sürecek ve 20 Temmuz Pazar günü sona erecek.





Van’dan sonrada devam edecek olan festival Nevşehir, Erzurum, Çanakkale Kayseri, Gaziantep, Ankara, Konya, İstanbul, Malatya, Diyarbakır, Mardin, İzmir ve son olarak Antalya ile yıl içindeki 20. Festival sona erecek.

CADDELERE FESTİVAL BAYRAKLARI ASILDI

Geçtiğimiz günlerde Atatürk Kültür Parkı Nevruz Alanı’nda kurulan sahne ile başlayan çalışmalar kent genelinde de devam ediyor. Kentin en işlem caddelerinden Cumhuriyet Caddesi ve birçok cadde sokakta ‘Bu Şehirde Festival Var, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kültür Yolu Festivali’ isimli flamalar asıldı.

FESTİVALE HANGİ SANATÇILAR KATILIYOR?

Sergiler, atölye çalışmaları, sokak etkinlikleri, söyleşiler, fotoğraf yarışma gibi gibi birçok etkinliğin düzenleneceği festivale birçok sanatçı da Van’da konser verecek. Festivalde Ebru Yaşar, Ferhat Göçer, Gökhan Tepe, Sinan Akçıl, Özgün, Derya Uluğ, Gökhan Türkmen ve Bayhan gibi ünlü isimler sahne alacak.