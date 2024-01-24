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Van’da dün akşam saatlerinde başlayan ve bugün de devam eden kar yağışı yer yer kuvvetli olacak. Meteoroloji, Van ve bölge illeri için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteorolojik verilere göre; bölge genelinde havanın çok bulutlu ve kapalı, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor. Yağışların akşam saatlerine kadar Hakkari ili, Bitlis ilinin doğusu ile Van’ın kuzey ve güney kesimlerinde kuvvetli kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Akşam saatlerine kadar Hakkari ili, Bitlis ilinin doğusu ile Van’ın kuzey ve güney kesimlerinde kuvvetli kar yağışı, yükseklerde yoğun kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadisesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb. gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği de hatırlatıldı.

Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğunu da bildiren Meteoroloji, yetkililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.