Kent merkezi ile Edremit ilçesinde hava sıcaklığının zaman zaman sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesi hayatı olumsuz etkilerken, tuzlu ve sodalı olan Van Gölü'nün kıyılarında su dondu. Kent merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan sahil yolu yakınında bulunan derinliğin az ve tatlı su kaynaklarının da bulunduğu sazlık bölge, kısmen buzla kaplandı. Sazlık alanda yaşayan yaban kuşlarının buzlar üzerinde yürümesi güzel görüntüler oluşturdu.

İlçede yaşayan Burhan Kırıcı (52), bu yıl yağışların az olduğunu ancak bölgede soğuk havaların etkili olduğunu söyledi.