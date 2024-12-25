2013 ile 2023 yıllarını kapsayan havzalara göre yıllık yeraltı suyu potansiyelinde Türkiye’de bulunan 25 havza yer aldı.

Aralarında Van Gölü Havzasının da yer aldığı istatistiklerde yeraltı suyu beslenimi ile yer altı suyu işletme rezervi verileri ele alındı.

İstatistiklerde arıtılmış efluant veya toplanmış yağmur suyunu yeraltına bırakan ve doğrudan yeraltı suyu akiferlerini (toprak sızması olmadan) dolduran farklı besleme tekniklerini ifade eden yeraltı suyu beslenimi ile herhangi bir akiferden ekonomik şartlar, teknik imkanlar, su kalitesi, akifer kalınlığı ve yayılım alanı şartlarına bağlı olarak çekilen emniyetli su miktarına, yeraltı suyu işletme rezervi denilen yeraltı suyu işletme rezervlerinde Van Gölü Havzasına ait veriler de yer aldı.

11 yıllık süreç zarfında Van Gölü Havzasında yer alan yeraltı su potansiyelinde bir değişiklik olmazken, değerlendirilen veriler ise hektometreküp (hm³) cinsinden verildi.

Van Gölü Havzasının 11 yıllık yeraltı su potansiyeli şu şekilde verildi;

Van Gölü Havzasının 2013 yılı yeraltı suyu beslenimi 179,2 hektometreküp (hm³) olurken, aynı yıl içerisinde yer altı suyu işletme rezervi ise 148,2 hm³ oldu.

2014 yılında Van Gölü Havzasına ait verilerde yeraltı suyu beslenimi 179,2 hm³, yeraltı suyu işletme rezervleri ise 148,2 hm³ olarak açıklandı.

2015 yılında Van Gölü Havzasının yeraltı suyu beslenimi 179,2 hm³, yeraltı suyu işletme rezervi ise 148,2 hm³ şeklinde kayıtlara geçti.

2016 yılında Van Gölü Havzasının yeraltı suyu beslenimi 179,2 hm³, yeraltı suyu işletme rezervi 148,2 hm³ olduğu belirlendi.

Havzanın 2017 yılı verilerinde yeraltı suyu beslenimi 179,2 hm³, yeraltı suyu işletme rezervi ise yine 148,2 hm³ şeklinde açıklandı.

Havzanın 2018 yılı su verilerinde yeraltı suyu beslenimi 179,2 hm³, yeraltı suyu işletme rezervi 148,2 hm³ olurken, 2019 yılı verilerinde yine bu oranlar değişmeden yeraltı suyu beslenimi 179,2 hm³, yeraltı suyu işletme rezervi 148,2 hm³ olarak gerçekleşti.

2020, 2021, 2022 ve 2023 verilerinde Van Gölü Havzasının verileri değişmeden yeraltı suyu beslenimi 179,2 hm³, yeraltı suyu işletme rezervi 148,2 hm³ şeklinde DSİ verilerinde yer aldı.