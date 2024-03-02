Önceki yıllarda terör ve bilinçsiz avlanma nedeniyle sayıları giderek azalan, bölgeden uzaklaşan yaban hayvanları, yürütülen koruma çalışmaları sayesinde yeniden Van'ın kırsal bölgelerini mesken tutmaya başladı.

Daha önce küçük grup halinde görülen yaban keçilerinin sayısının koruma önlemleriyle 500'ü aştığı bölgede, bazıları nesli tükenme tehlikesi altında olan birçok kuş türü de dağlık ve sulak alanlarda görüntülendi.

Yüzüncü Yıl Üniversitesince (YYÜ) yürütülen çalışmalar, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü ile güvenlik güçlerinin aldığı önlemler sayesinde, göçmen kuşlar ile yaban hayvanları daha güvenli ortamlarda yaşama ve konaklama imkanı buldu.

Bu sayede, doğada çeşitli nedenlerle yaralanan ve bitkin düşen yaban hayvanlarının tedavi edildiği YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen hayvan sayısında da önceki yıllara oranla düşüş yaşandı.

"Bu sene hiç görülmemiş kazlar bölgemize geldi"

Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, AA muhabirine, bölgede hem yaban hayatının sürdürülebilirliğinin sağlanması hem de yaban hayvanlarının korunması için çalışma yaptıklarını ifade etti.

Van Gölü havzasının sulak alan yönünden zengin olduğunu belirten Aslan, şunları söyledi:

"Türkiye'de bulunan sulak alanlarının 5'te biri bölgemizde bulunuyor. Sulak alanların bozulmamış yapısı ve birçok türden yaban hayvanının görülmesinden dolayı merkezimize gelen hayvan sayısında da çeşitlilik yaşanıyor. Merkezimize önceki yıllarda binin üzerinde yaralı yaban hayvan geliyordu. Geçen yıl bu sayı 500'lere düştü. Bu sayının düşmesi bizi sevindirdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğünün koruma çalışmaları, jandarmanın güvenlik önlemleri alması ve halkın bilinçlenmesinin vesilesi olarak bu sevindirici gelişme yaşandı."

Sulak alanlarının güvenli olmasının yaralanma sayısını daha da düşüreceğini dile getiren Aslan, şöyle devam etti:

"Ekolojik denge kendi doğallığında devam edecek. Eğer biz böyle korumaya devam edersek, sulak alanların yok olmasını engellersek daha çeşitli hayvanlar gelecek. Mesela bu sene hiç görülmemiş kazlar bölgemize geldi. Flamingoların bu dönemde göç etmemesi, ilerleyen günlerde allı turnaların burada kuluçkaya yatacak olması, yakalı toy kuşunun bölgemizde görülmesi çok önemli. Koruma önlemleriyle beraber tehdit oluşturacak herhangi bir şey yapmasak şimdiye kadar görmediğimiz sayıda hayvanı görmüş olacağız. Her tarafı kuş cenneti olan bir bölgeye döneceğiz ve yaban hayvanlarında da bir artış yaşanacak."