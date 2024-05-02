Meteorolojik değerlendirmelere göre Van’da bugün öğlen saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

VALİLİK UYARDI

Van Valiliği de meteorolojik değerlendirmeler çerçevesinde bugün için uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada; “Yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

İŞTE BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU

İpekyolu: Çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağmurlu

Tuşba: Çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağmurlu

Edremit: Çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağmurlu

Bahçesaray: Çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağmurlu

Başkale: Çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağmurlu

Çaldıran: Çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağmurlu

Çatak: Çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağmurlu

Erciş: Çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağmurlu

Gevaş: Çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağmurlu

Gürpınar: Çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağmurlu

Muradiye: Çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağmurlu

Özalp: Çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağmurlu

Saray: Çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağmurlu