Meteorolojik değerlendirmelere göre Van’da bugün öğlen saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
VALİLİK UYARDI
Van Valiliği de meteorolojik değerlendirmeler çerçevesinde bugün için uyarıda bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada; “Yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.
İŞTE BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU
İpekyolu: Çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağmurlu
Tuşba: Çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağmurlu
Edremit: Çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağmurlu
Bahçesaray: Çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağmurlu
Başkale: Çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağmurlu
Çaldıran: Çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağmurlu
Çatak: Çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağmurlu
Erciş: Çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağmurlu
Gevaş: Çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağmurlu
Gürpınar: Çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağmurlu
Muradiye: Çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağmurlu
Özalp: Çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağmurlu
Saray: Çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağmurlu