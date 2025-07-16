İran'dan 2007'de ayrılarak Irak'a yerleşen Mutii, 9 yıl Irak'ta kaldıktan sonra 2016'da Türkiye'ye gelerek Van'da yaşamaya başladı.

Çocukluğundan beri sanatla ilgilenen Mutii, Tuşba ilçesindeki Marangozlar Sitesi'nde kurduğu küçük bir atölyede, heykeltıraşlık sanatını sürdürmeye devam ediyor.

Sıfır Atık Projesi'ne verdiği destekle tanınan Mutii, hurdacılardan topladığı demir parçalarından "Van Gölü Canavarı" heykeli yapmaya karar verdi.

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Bu kapsamda vida, cıvata, motor parçası, inşaat demiri ve çivi toplayan heykeltıraş, üç ayda 5 metre uzunluğunda, 2 metre yüksekliğinde dinozora da benzetilen "Van Gölü Canavarı" heykeli yaptı.

Uzun uğraşlar sonucu tamamlanan 600 kilogramlık heykel, vinçle getirildiği Van Gölü sahilinde görenleri şaşırttı.

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"Ortaya çok güzel bir eser çıktı"

Heykeltıraş Mutii, AA muhabirine, tasarladığı insan ve hayvan figürleri ile oyuncak ve süs eşyalarını satarak geçimini sağladığını söyledi.

Şimdiye kadar birçok eser yaptığını, bazılarını da sergilediğini belirten Mutii, "Burada yaşadığım sürede Van Gölü Canavarı ile ilgili birçok söylenti, birçok hikaye duydum. İlgimi çekti ve canavar heykeli yapmaya karar verdim. İnternetten canavarla ilgili görselleri araştırdım, birçok fotoğraf buldum. Bu görsellerden destek alarak bir Van Gölü Canavarı heykeli yaptım. 2 metre yüksekliğinde ve 5 metre uzunluğunda olan heykel 600 kilogram ağırlığında." dedi.

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Heykeli kentte belirlenen bir noktada sergilemek istediğini ifade eden Mutii, şunları kaydetti:

"Bu heykelde hurda malzemelerinden faydalandım ve çeşitli demir parçaları kullandım. Aslında yapmış olduğum her heykelin bir hikayesi var ve hepsi çok özel. Bir çaba sarf ederek yapıldı. İşimi çok seviyorum ve çoğu zaman bu heykelleri satarak geçimini sağlıyorum. Bazen de inşaatlarda demir işçisi olarak çalışıyorum. Bu heykeli herhangi bir kurumun alıp değerlendirmesini çok isterim çünkü Van'a özgü çok kıymetli bir eser oldu. Yaklaşık üç aylık bir çalışma sonucunda tamamlayabildim. Çok uğraştım ama sonuçta ortaya çok güzel bir eser çıktı. İnsanlar çok beğendi. Görenler beni tebrik etti."

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"Bazen gece eve gelmiyordu, hurda demir topluyordu"

Mutii'ye yardım eden kızı Elvin ise "Babamın çok yetenekli olduğunu düşünüyorum. Bir akşam bize canavar heykeli yapmak istediğinden bahsetti. İlginç bulduk ve ona destek olup, güvendiğimizi söyledik. Bazen gece eve gelmiyordu, hurda demir topluyordu. Eski araç parçalarını alıyordu. Sonuçta ortaya çok güzel bir eser çıkarttı. Bu, babamın onlarca eserinden yalnızca biri." diye konuştu.

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Kaynak: AA