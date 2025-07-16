Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbarat ve saha çalışmaları neticesinde, hakkında "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Hükümlünün ve Tutuklunun Kaçması, Kasten Yaralama, Şantaj" gibi ağır suçlardan arama kararı bulunan E.Z. isimli şahıs yakalandı.

Şüpheli E.Z.’nin 78 ayrı suç dosyası bulunduğu ve 28 farklı suçtan toplam 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve istihbarat birimlerinin ortak operasyonu sonucu yakalanan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.