Vansporlu Uğur Can sezonu kapattı

VAN'DA SPOR 04.02.2023, 12:38
Vansporlu Uğur Can sezonu kapattı

Bitexen Vanspor FK, 21. Haftada karşılaştığı Fethiyespor maçında sakatlanan Uğur Can sezonu kapattı.

WanHaber Haber Merkezi

TFF 2.Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Bitexen Vanspor FK, 21. Haftada kendi evinde oynadığı Fethiyespor maçının 78. Dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Uğur Can, sezonu kapattı.

Uğur Can'ın yapılan tetkikler neticesinde sağ çapraz bağında yırtık tespit edilmişti. 30 Ocak Pazartesi günü ameliyat olan Uğur Can’ı Vanspor FK Başkanı Feyat Kıyak ve yönetim kurulu üyeleri de ziyaret etmişti.

Uğur Can’ın 21 haftalık performansı
22 resmi maça çıkan Uğur Can, 9 gol atıp 3 asist katkısında bulundu. Vanspor’da en fazla gol atan oyuncu olan Uğur Can, oynadığı maçlarda 733 dakika sahada kaldı.
 

#uğur can #vanspor
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