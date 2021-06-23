Vanspor’da yönetim belirsizliği sürüyor

Kırmızı-siyah rengiyle Türk futbolunda adından söz ettiren Doğu Anadolu Bölgesi ve Van’ın marka değeri olan Vanspor, sahipsiz kaldı. Kaderine terk edilen Silahtaroğlu Vanspor’a, kayyum atanma tehlikesi bulunuyor.

2021-2022 futbol sezonunda da 2. Lig’de mücadele edecek olan Vanspor’da, henüz yeni yönetimin belli olmaması taraftarları ve Van halkı endişelendiriyor. Grupta bulunan birçok takım transfer çalışmalarını sıkı bir şekilde sürdürürken, Vanspor’da ise henüz yönetim belli olmadı.

Mevcut başkan Servet Yenitürk’ün aday olmaması ve yeni başkan adayının çıkmamasıyla Vanspor, resmen sahipsiz kaldı.

Mevcut Kulüp Başkanı Servet Yenitürk'ün çekilmesinden sonra ortada kalan Vanspor'a önümüzdeki günlerde kayyum atanacağı ileri sürülüyor. Van’ın önemli marka değeri olan Vanspor’un bu duruma düşmesi, taraftarları ve Van halkını üzüyor.

Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in de nasıl bir yol izleyeceği merak edilirken, taraftarlar biran önce Vanspor’a sahip çıkılmasını ve gerekli transfer çalışmalarının yapılmasını bekliyor.

Vanspor’daki belirsizlik devam ederken, geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Kaya Ortasaç ve Vanspor Holding Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Lenk Vanspor’a talip olduklarını belirtmişlerdi.

KAYYUM TEHLİKESİ

Geçtiğimiz hafta yapılan kongre sonrası açıklamalarda bulunan Vanspor Kulüp Başkanı Servet Yenitürk ise, "İçimiz yanıyor. Şahsım için seviniyorum. Kayyum gelirse, en azından boş konuşan insanların da laflarını ağızlarına tıkamış oluruz. Kayyuma gitmeden mülki amirlerimiz, valimiz, milletvekillerimiz, sivil toplum örgütlerinin bu duruma el atmaları gerekiyor. Halen süre var. Halen istifa etmemişiz. Bir haftalık süre var. İstifa dilekçemizi kulüp müdürümüz götürüp dernekler masasına verilecek ve onlarda o dilekçeyi mahkemeye sunacaklar. Mahkemede devlet memuru olarak birini kayyum atayacak. İnşallah o duruma gelmez ve sahip çıkarlar. Aksi takdirde bizlerde bir hafta sonra istifa edip, dernekler masasına teslim edeceğiz. Bu duruma bizler de üzülüyoruz. Çocuğumuz gibi gördük. Vanspor, Van'ın beyni, kalbidir. En önemli etkinliklerinden bir tanesidir. Vanspor demek, Van demektir. Bunu defalarca vurguladık. Ama herkes bu söylediklerimizi kulak arkası etti. Nasıl olsa birisi çıkmış sahipleniyor. Ama bizde bir yere kadar götürebiliriz. Vanspor'u asla sahipsiz bırakmam. Yine de bırakmamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Fakat bizi şuanda aşıyor. Şuanda başlarsak bile lige hazırlık yapmak için en az 22 tane futbolcu almamız gerekiyor. En azından 3-4 milyona ihtiyaç var. Bu imkânlarımızda şuanda yok. Kendi kendimizi mağdur ettik ve sıkıntıya soktuk. Geçtiğimiz sezon aynı şartlarda kendimizi zorladık ve daha kötü duruma gittik. Maddi olarak, şahsi olarak kötü duruma düştük. O şartlarda Vanspor'u yine bir noktaya taşıdık. En azından bir play-off oynattık. Vanspor'a çok şeyler kattık. Bu kente heyecan yaşattık. Ama kendimizi sıkıntıya soktuk. Bu saatten sonra burayı tek başımıza götürme şansımızın olmadığını, defalarca açıkladık" ifadelerine yer vermişti.

Van Bölge Gazetesi - Bişar Ulutaş