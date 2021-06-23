Vanspor’da yönetim belirsizliği sürüyor

Vanspor Futbol Kulübü’nde yönetim belirsizliği devam ederken, kulübe kayyum atanması söz konusu. Vanspor’da geçtiğimiz hafta yapılan kongrede başkan adayı çıkmadığı için yeni yönetim seçimi yapılamadığından kulüp ortada kaldı.

VAN'DA SPOR 23.06.2021, 11:07
Vanspor’da yönetim belirsizliği sürüyor

Kırmızı-siyah rengiyle Türk futbolunda adından söz ettiren Doğu Anadolu Bölgesi ve Van’ın marka değeri olan Vanspor, sahipsiz kaldı. Kaderine terk edilen Silahtaroğlu Vanspor’a, kayyum atanma tehlikesi bulunuyor.

2021-2022 futbol sezonunda da 2. Lig’de mücadele edecek olan Vanspor’da, henüz yeni yönetimin belli olmaması taraftarları ve Van halkı endişelendiriyor. Grupta bulunan birçok takım transfer çalışmalarını sıkı bir şekilde sürdürürken, Vanspor’da ise henüz yönetim belli olmadı.

Mevcut başkan Servet Yenitürk’ün aday olmaması ve yeni başkan adayının çıkmamasıyla Vanspor, resmen sahipsiz kaldı.

Mevcut Kulüp Başkanı Servet Yenitürk'ün çekilmesinden sonra ortada kalan Vanspor'a önümüzdeki günlerde kayyum atanacağı ileri sürülüyor. Van’ın önemli marka değeri olan Vanspor’un bu duruma düşmesi, taraftarları ve Van halkını üzüyor.

Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in de nasıl bir yol izleyeceği merak edilirken, taraftarlar biran önce Vanspor’a sahip çıkılmasını ve gerekli transfer çalışmalarının yapılmasını bekliyor.

Vanspor’daki belirsizlik devam ederken, geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Kaya Ortasaç ve Vanspor Holding Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Lenk Vanspor’a talip olduklarını belirtmişlerdi.

KAYYUM TEHLİKESİ

Geçtiğimiz hafta yapılan kongre sonrası açıklamalarda bulunan Vanspor Kulüp Başkanı Servet Yenitürk ise, "İçimiz yanıyor. Şahsım için seviniyorum. Kayyum gelirse, en azından boş konuşan insanların da laflarını ağızlarına tıkamış oluruz. Kayyuma gitmeden mülki amirlerimiz, valimiz, milletvekillerimiz, sivil toplum örgütlerinin bu duruma el atmaları gerekiyor. Halen süre var. Halen istifa etmemişiz. Bir haftalık süre var. İstifa dilekçemizi kulüp müdürümüz götürüp dernekler masasına verilecek ve onlarda o dilekçeyi mahkemeye sunacaklar. Mahkemede devlet memuru olarak birini kayyum atayacak. İnşallah o duruma gelmez ve sahip çıkarlar. Aksi takdirde bizlerde bir hafta sonra istifa edip, dernekler masasına teslim edeceğiz. Bu duruma bizler de üzülüyoruz. Çocuğumuz gibi gördük. Vanspor, Van'ın beyni, kalbidir. En önemli etkinliklerinden bir tanesidir. Vanspor demek, Van demektir. Bunu defalarca vurguladık. Ama herkes bu söylediklerimizi kulak arkası etti. Nasıl olsa birisi çıkmış sahipleniyor. Ama bizde bir yere kadar götürebiliriz. Vanspor'u asla sahipsiz bırakmam. Yine de bırakmamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Fakat bizi şuanda aşıyor. Şuanda başlarsak bile lige hazırlık yapmak için en az 22 tane futbolcu almamız gerekiyor. En azından 3-4 milyona ihtiyaç var. Bu imkânlarımızda şuanda yok. Kendi kendimizi mağdur ettik ve sıkıntıya soktuk. Geçtiğimiz sezon aynı şartlarda kendimizi zorladık ve daha kötü duruma gittik. Maddi olarak, şahsi olarak kötü duruma düştük. O şartlarda Vanspor'u yine bir noktaya taşıdık. En azından bir play-off oynattık. Vanspor'a çok şeyler kattık. Bu kente heyecan yaşattık. Ama kendimizi sıkıntıya soktuk. Bu saatten sonra burayı tek başımıza götürme şansımızın olmadığını, defalarca açıkladık" ifadelerine yer vermişti.

Van Bölge Gazetesi - Bişar Ulutaş

Yorumlar (4)
KARA KOBRALAR 13 saat önce
SERVET BEY KİŞLER ADINA AÇIKLMA YAPIYOR SAMİMİ BULMUYORUM DİYOR GERÇEKTEN SERVET BEY KENDİSİ İÇİN BU HALKTA AYNISINI SERVET BEYE SÖĞLÜYOR SERVET BEY HİÇ SAMİMİ DEĞİLSİNİZ VAN SPOR HOLDİN YÖNETİM KURULU SAYIN TURGUT LENK BEY GAYET SAMİMİ BİR ŞEKİLDE AÇIKLAMA YAPMIŞ TAKIMI TÜM BORÇLARIYLA DEVRALMAYA HAZXIR DİYOR NEDEN DEVRETMİYORSUN VAN HAKININ AKLIYLA DALGA GEÇİYORSUNUZ GERÇEKTEN SİZİN DERDİNİZ VAN SPOR DEĞİL MENFAATLERİNİZ KUSURA BAKMAYIN YETER ARTIK SİZ BU TAKIMA GEÇMİŞTE FAYDA SAĞLADINIZ BUNU HERKEZ BİLİYOR AMA İKİ SEZONDUR BEN YOKUM DİYORSUNUZ VAN SPORA ZARAR VERİYORSUNUZ ŞİMDİYE KADAR SİZE KİMSENİN DESTEK VERMEMESİNİ BENCE KENDİNİZDE ARAYIN DERİM CÜNKÜ ARTIK HİÇ KİMSENİN SİZE GÜVENİ KALMADI BUNU KİM YAPTI TABİKİ SİZ YAPTINIZ HANİ BİR LAF VARDIR ///// HERKEZ ŞEREFİNE YAKIŞANI YAPAR DERLER SİZDE ŞEREFİNİZE YAKIŞANI YAPIN SAYGILARIMLA
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Burakvan 15 saat önce
ülkemizde yüzlerce takıma belediyeler sahip çıkar bizim belediye bir takıma sahip çıkmaz buda bir şans yazık gunahtir
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Vanlı taraftar 13 saat önce
Allah aşkına Turgut beyin ne zaman Holding başkanı oldu benim bildiğim Turgut beyin Mal varlığı yok ankarada ancak geçimini sağlıyor nasıl van sporu yönetecek
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Enco 11 saat önce
Vansporu yiyip bitirdiniz aday olmamaları normal yiyip bitirecek bişy kalmadı artık
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