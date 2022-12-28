Vanspor’da Kurt ve Yıldırgan’ın istifaları kabul edilmedi

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor'da geçtiğimiz gün görevlerinden istifa eden sportif direktör Ali Kurt ve kulüp menajeri Osman Yıldırgan’ın istifaları Kulüp Başkanı Feyat Kıyak ve yönetim kurulu üyeleri tarafından kabul edilmedi.

VAN'DA SPOR 28.12.2022, 10:40
Vanspor’da Kurt ve Yıldırgan’ın istifaları kabul edilmedi

Vanspor'da sportif direktör Ali Kurt ve kulüp menajeri Osman Yıldırgan geçtiğimiz hafta mevcut görevlerinden istifa etmişlerdi. Kurt ve Yıldırgan’ın istifaları Kulüp Başkanı Feyat Kıyak ve yönetim kurulu üyeleri tarafından kabul edilmedi. Ferhat Kıyak'ın başkan seçilmesiyle birlikte Vanspor'da sportif direktörlüğe Ali Kurt, kulüp menajerliğine ise Osman Yıldırgan getirilmişti. Bu iki isim geçtiğimiz hafta yaptıkları ortak açıklamada kulüpteki görevlerinden istifa ettiklerini açıklamışlardı.

İstifalar üzerine açıklamalarda bulunan Vanspor Futbol Kulübü, “Sportif Direktörümüz Ali Kurt ve Kulüp Menajerimiz Osman Yıldırgan'ın istifaları, Kulüp Başkanımız Feyat Kıyak ve Yönetim kurulu üyelerimiz tarafından kabul edilmemiştir” ifadelerine yer verildi. Geçtiğimiz hafta istifalarıyla ilgili ortak açıklamaya yapan Ali Kurt ve Osman Yıldırgan, "Uzun yıllar futbol oynadığımız, büyük bir heyecanla formasını terlettiğimiz memleketinizin takımı Vanspor'da Allah bize aynı heyecanla yönetici olarak görev yapmayı 2022-2023 futbol sezonunda nasip etti. Bu görevi bizlere uygun gören başta Kulüp Başkanımız Feyat Kıyak ve yönetim kurulundaki büyüklerimize çok teşekkür ederiz.

Vanspor'da çok zor şartlarda görevi üstlenmiş, hiçbir sorumluluktan kaçmamış, hiçbir menfaat gözetmeden kulübümüzün başarılı olabilmesi için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalıştık. Başarılı veya başarısız olduğumuz birçok nokta olmuştur.

Takdir siz değerli Vanspor sevenlerinin ve kamuoyunundur. Ali Kurt (sportif direktör) ve Osman Yıldırgan (kulüp menajeri) olarak kendi isteğimizle bugün itibariyle Vanspor'daki görevimizi bırakma kararı aldık. Play-off hattında olan, liderin 8 puan gerisinde bulunan takımımız için şehrin dinamiklerinin harekete geçmesi, kulübün başarısı için büyük emekler veren yönetimimizi yalnız bırakmaması en büyük temennimizdir.

Her zaman olduğu gibi kulübümüzün destekçisi olup, başarısı için dualarımızı eksik etmeyeceğiz. Yönetimimize, hocalarımıza, futbolcu kardeşlerimize, kulüp çalışanlarımıza ve bizleri her zaman gönüllerinde barındıran Vanspor'un emektar taraftarlarına çok teşekkür ederiz. Vanspor'a canı gönülden başarılar diliyoruz"  ifadelerini kullanmışlardı.

VANSPOR’DAN EMRAH TACİR AÇIKLAMASI

Öte yandan Vanspor futbolcusu Emrah Tacir ile ilgili sosyal medyada paylaşılan fesih haberlerinin asılsız olduğunu açıklayan Vanspor, Emrah Tacir’in Antalya’daki kampta takıma katılarak çalışmalarına kaldığı yerden devam edeceği vurgulandı.

Van Bölge Gazetesi

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