Vanspor yönetiminden Emrah'a 20 bin TL ceza…

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, ligin 6. Haftasında deplasmanda karşılaştığı Kırklarelispor maçında, Emrah Tacir rakip takım futbolcusuna yönelik aykırı hareketinden dolayı direkt kırmızı kart görmüş ve Vanspor öne geçtiği maçta yaklaşık olarak 50 dakika 10 kişiyle oynamış, sahadan 1 puanla ayrılmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 3 müsabakadan men ve 6 bin TL para cezası alan Emrah Tacir'e, Vanspor yönetimi de futbola aykırı davranışından ötürü 20 bin TL para cezası verdi. Ligin 6. haftasında deplasmanda oynanan Kırklarelispor mücadelesinde ilk yarının sonuna doğru Vanspor'lu bir futbolcunun yerde yatması sonucu, Kırklarelispor'lu futbolcular oyunu durdurdu. Emrah Tacir ise, rakip takım futbolcusuna sert faul yaparak, topu alıp atağa çıkmıştı.

Pozisyon sonrası Emrah Tacir ve rakip takım futbolcuları arasında kısa süreli gerginlik yaşanmıştı. Emrah Tacir, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle direkt kırmızı kart görmüştü. Bunun üzerine Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Emrah Tacir, 3 müsabakadan men ve 6 bin TL para cezası almıştı.

Emrah Tacir'in futbola aykırı davranışına sessiz kalmayan Vanspor Futbol Kulübü Yönetimi, Tacir'e 20 bin TL para cezası verdi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Kırklarelispor maçında futbola aykırı davranışından ötürü kırmızı kart görmüş ve bundan dolayı kulüp yönetimimizin almış olduğu karar ile futbolcumuz Emrah Tacir'e 20.000 TL para cezası verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Vanbölgegazetesi