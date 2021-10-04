Vanspor Yönetimi Vanlılara Hesap Verdi

Başkan İzsiz, 23 Ağustos’tan bugüne kadar olan kırk günlük zaman diliminde 4 milyon 708 bin TL nakdi bir girdinin olduğunu belirterek, toplamda 4 milyon 141 bin TL gider olduğunu anlattı.

Başkan İzsiz kasada 732 bin TL olduğunu ifade ederek, “Futbolcularımızın ödemelerinin peşinatları ve primleri hiç aksamadan zamanında ödenmek koşuluyla yapılan ödemeler. Ayrıca bir de kasamıza baktığımızda şuan mevcutta 732 Bin TL kasada paramız var. Önümüzdeki hafta futbolcularımızın ikinci taksit ödemeleri ile prim ödemelerini gerçekleştirmek suretiyle yolumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz” dedi.

Sezonun ilk beş haftasında emeği geçenlere teşekkür eden Başkan İzsiz, “İlk beş hafta itibariyle emeği geçen tüm arkadaşlarıma, özellikle Servet Yenitürk ağabeyime ve Teknik Direktörümüz Saffet hocamıza teşekkür ediyorum. Doğrusunu isterseniz biz takımla ilk buluştuğumuzda bir takım tedirginlikleri vardı. Ama bugün görüyoruz ki, tam bir kolej takımına dönmüş, bir aile ortamı, samimi bir kardeşlik hukukuyla bütüncül bir kadro görüyoruz” dedi.

TESİSLERİN YAPIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI…

Vanspor tesislerinin yapım ve onarım çalışmalarının yapıldığını dile getiren İzsiz, “Tesislerimizin yeniden yapımı ve onarımı adına şuan bir çalışma içerisindeyiz. Yönetimimizin ilk haftasında spor bakanlığımızla yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde bir önceki dönem yönetimimizin girişimlerde bulunduğu, bizim kendilerinden 12 Milyon TL civarında yeni tesisimizin yapılanması adına bir bütçenin taahhüdünün sözünü almış durumundayız. Dolayısıyla buradaki maksat şudur, bakanlığımızın ifadesi yeni bir yapımının yapılmasından ziyade bir onarıma yöneliktir. Fakat biz yeni bir bina yapmak istiyoruz. Kendi tesislerimizde 2 tane yeni saha ihtiyacımız var. Şuan mevcutta biri küçük, biri büyük olmak üzere 2 antrenman sahamız var. Fakat biz bu antrenman sahalarımızı 4’e çıkarmak istiyoruz. Bunların bir tanesi suni çim saha olacak. Ayrıca şuan mevcut kapalı alanımıza dokunmamak koşuluyla yeni bir bina yapmak suretiyle, hem görseli hem de kullanış biçimi ve konforu itibariyle özel bir kapalı alan yapıyoruz. Zemin, bodrum ve artı 2 kattan oluşan toplamda 4 katlı çok estetik ve güzel bir bina yapıyoruz. Çevre düzenlemesini yapıyoruz. Çevre duvarlarını ve girişini yapıyoruz. Nasip olursa şuan projemizi neticelendirme kısmına geldik” şeklinde konuştu.

İZSİZ: "100 BİN FORMA HEDEFİMİZ VAR"

Vanspor formalarının satışı konusuna değinen İzsiz, “Aynı zamanda bu görseller üzerinden bir psikolojik algı da oluşturmak gerekiyor. Bunun için de 100 bin forma hedefimiz vardı. Bunların kimisi forma niteliğinde olacaktı, kimisi günlük giyilen tişört niteliğinde olacaktı, çocuk – yetişkin şeklinde ayrım yapacaktık ve bunların tekstil ürünlerini tasarlayıp beğenilerinize sunacağız. Kendi içimizde bunların daha aktif kullanımları adına kendimiz tercihlerde bulunacağız ve bunları da imalat bölümüne vermek suretiyle yaklaşık 100 bin civarında tekstil ürünümüzü inşallah çıkarmış olacağız. Şuan tasarımlarımız yapıldı, görsellerimiz burada mevcut. Bu ürünlerin içerisinde forma, tişört, kapüşonlu tişört, kışlık ve yazlık giysiler, çocuk ve yetişkin bölümü ve bununla birlikte kulübümüzün logosunu taşıyan botlar, kramponlar gibi bir takım ürünler tasarlandı. Bunların ilk üretimlerini pazara çıkaracağımız tarih 9 Ekim’de İstanbul Esenyurt’ta il derneklerinin organize ettiği, bizim de Van derneklerimizle birlikte Vanspor’un Storunu açacağımız ve Vanspor gecesini de aynı meydanda yapacağımız, hedefinde de 20-30 bin parçayı satmak olan bir organizasyonla ayın 9’unda startını veriyoruz. Yine aynı tarihe 5 bin adet bot ve kramponu yetiştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Vanspor takımına takviyeler yapılması gerektiğini söyleyen İzsiz, “Takıma takviyeler yapmamız lazım. Günün sonunda 5’er maçlık periyotlarla kendi değerlendirmelerimizi yapmak suretiyle hem basın mensuplarıyla paylaşacağız hem de teknik kadromuzla birlikte değerlendirmelerimizi yapıyoruz. İnşallah ara dönemde de kendimizi potanın içerisinde görme ihtimalini gördüğümüz takdirde yine yönetimimiz bu konuda ziyadesiyle muktedirdir. Gerekli takviyeleri yapma hususunda iradesini mutlaka kullanacaktır” dedi.

YENİTÜRK: VANSPOR’UMUZU DAHA İLERİ TAŞIMAK İSTİYORUZ

Toplantıda söz alan önceki Başkan Servet Yenitürk ise “2017-18 yılından bu tarafa gücümüzün yettiği kadar şehrimize yönetimimizle birlikte çaba harcadık. Bugüne kadar getirdik, bugüne kadar hayalimizde güçlü bir yönetim, güç birliği yaparak bir yıla mahsus değil ebedi olması, hedefe odaklı olması yönünde bir yönetim hayal ediyorduk. Bunun çalışmalarını da sürekli basınımızla paylaşıyorduk. Netice itibariyle o yönetimi oluşturabildik. Güç birliği yapabildik. Bu yönetimde elini taşın altına koyan tüm yönetici arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten ateşten bir gömlektir, dibi delik bir kuyudur. Bunu göğüslemek güzel bir cesaret ve güzel bir hizmettir. İnanıyorum ki bundan sonra bu güç birliğiyle Vansporumuzun mutlak suretle daha ileri gideceğinden hiçbir endişemiz yoktur. Bizler eski yöneticiler olarak yönetimimizle beraberiz. Elimizden de ne geliyorsa sonuna kadar bu mücadeleyi vereceğiz. Sizlerin önerilerini de dikkate aldık, bundan sonra da alacağımızdan hiçbir şüpheniz olmasın. Hatalarımız, yanlışlarımız olmuştur. Bunların farkındayız. Özür dilemesini de biliyoruz, özür de diledik. Ama inanıyoruz ki güzel bir çalışmayla güzel bir yönetim oldu. Gurur duyuyoruz. Daha iyi olacağından da hiçbir şüpheniz olmasın” diye konuştu.

Vanspor Teknik Direktörü Saffet İşler ise geçmişte bu bölgelerde futbol oynamak ve hocalık yapmak konusunda ön yargılar olduğunu, ama günümüzde bu ön yargıların ortadan kalktığını söyleyerek, yaptıkları beş maç sonucunda iyi bir noktada olduklarını, bundan sonra daha başarılı olmak adına çalışacaklarını dile getirdi. Van Bölge Gazetesi