Vanspor'un maçı TRT Kurdi'de canlı yayınlanacak

Geçtiğimiz sezon pandemi dolayısıyla taraftarların stada alınmadığı Vanspor maçlarının bazılarını TRT Kurdî'den izleyen Vanlı taraftarlar, bu hafta oynanacak olan Kahramanmaraşspor ile Vanspor maçını da TRT Kurdî'den takip edecek. Adana Ceyhan İlçe Stadyumu'nda oynanacak olan maçın başlama saati ise 14.00 olarak açıklandı.

Yayın kalitesinden dolayı taraftarların yoğun rağbet gösterdiği TRT Kurdî Pazar günü Adana'da oynanacak olan Kahramanmaraşspor ile Vanspor maçını canlı olarak izleme imkânı bulacak.

Ligin sekizinci haftasında oynanacak olan bu maçın canlı olarak yayınlanacak olması taraftarları da sevindirdi. Özellikle sosyal medyada birçok taraftar sevincini dile getirdi.

KIRAN KIRANA MAÇLAR OYNANACAK

Lider Sivas Belediyespor sahasında dördüncü sıradaki Bodrumspor'u konuk ederken, ikinci sıradaki Hekimoğlu Trabzonspor ise deplasmanda yedinci sıradaki Sakaryaspor'un konuğu olacak.

Beşinci sıradaki Ankaraspor deplasmanda on sekizinci sıradaki Turgutluspor'un konuğu olurken, altıncı sıradaki Bayburt Özel İdarespor ise sahasında bir altındaki Çorum FK'yı ağırlayacak.

Dokuzuncu sıradaki İnegölspor, deplasmanda on dokuzuncu sıradaki Ergene Velimeşe'nin misafiri olurken, onuncu sıradaki Somaspor, deplasmanda on dördüncü sıradaki Serik Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.

On birinci sıradaki Afjet Afyonspor sahasında on yedinci sıradaki Adıyaman FK'yı konuk ederken, on ikinci sıradaki Sarıyer deplasmanda bir altındaki Başkent Temsilcisi Etimesgut Belediyespor'un konuğu olacak.

On beşinci sıradaki Diyarbekirspor ise on altıncı sıradaki Niğde Anadolu FK'yı konuk edecek.