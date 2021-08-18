Vanspor'un maç saatleri belli oldu

Vanspor, ligin ilk maçında 5 Eylül Pazar günü evinde saat 15.30'da Adıyaman 1954 Spor'u konuk edecek.

İkinci hafta 12 Eylül Pazar günü deplasmanda saat 19.00'da Afjet Afyonspor ile karşı karşıya gelecek olan temsilcimiz Vanspor, ligin üçüncü haftası 19 Eylül'de ise saat 15.00'te evinde Diyarbekirspor A.Ş.'yi konuk edecek.

Ligin dördüncü haftasında 26 Eylül Pazar günü deplasmanda saat 16.00'te Ergene Velimeşespor'a konuk olacak olan kırmızı-siyahlılar, bir sonraki hafta 2 Ekim Cumartesi günü saat 15.00'te evinde Sakaryaspor'u konuk edecek.

Ligin altıncı haftası 6 Ekim Çarşamba günü saat 15.30'da Turgutluspor'a konuk olacak olan Vanspor, ligin yedinci haftasında 10 Ekim Pazar günü saat 14.30'da evinde Serik Belediyespor ile kozlarını paylaşacak.

Ligin sekizinci haftası 17 Ekim Pazar günü saat 14.00'te deplasmanda Kahramanmaraşspor ile karşılaşacak olan Van temsilcisi, 23 Ekim Cumartesi günü ise saat 14.00'te evinde Sivas Belediyespor'u ağırlayacak.

Ligin 10. Haftası 31 Ekim Pazar günü oynanacak. Temsilcimiz saat 14.00'te deplasmanda Bayburt Özel İdarespor'dan puan veya puanlar almaya çalışacak.

6 Kasım 2021 Cumartesi günü oynanacak olan 11. hafta maçında saat 13.00'te evinde Sarıyer'i misafir edecek olan kırmızı-siyahlı ekip, 10 Kasım Cumartesi günü saat 13.00'te ise Çorum FK'ya konuk olacak.

14 Kasım Pazar günü evinde ligin 13. Haftasında saat 13.00'te Bodrumspor'u konuk edecek olan Vanspor, bir sonraki hafta 20 Kasım Cumartesi günü ise saat 13.00'te Başkent'te Etimesgut Belediyespor'dan puan veya puanlar almak için sahaya çıkacak.

Ligde 15. Hafta maçları ise 27 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Temsilcimiz Vanspor birkez daha deplasmana giderek, bu kez saat 13.00'te Somaspor'un konuğu olacak.

5 Aralık Pazar günü oynanacak olan 16. Hafta maçında evinde saat 13.00'te Ankaraspor'u ağırlayacak olan Vanspor, 12 Aralık Pazar günü saat 13.00'te Hekimoğlu Trabzon'la deplasmanda karşılaşacak.

Vanspor son iki hafta maçında ise önce 19 Aralık Pazar günü evinde saat 13.00'te İnelgölspor'u konuk ettikten sonra, bir sonraki hafta 26 Aralık Pazar günü saat 13.00'te deplasmanda Niğde Anadolu FK karşısında ter dökecek.

Bölge Gazetesi