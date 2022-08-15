Vanspor'un anlaştığı Ümit Karaal, takımdan ayrıldı

Vanspor'un son olarak Niğde Anadolu'dan kadrosuna kattığı sol bek Ümit Karal, takımdan ayrıldı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Karaal, "2 gün önce anlaştığım Vanspor ile bazı sebeplerden dolayı yollarımızı ayırdık" ifadelerine yer verdi.

ÜMİT KARAAL KİMDİR?

1995 yılında Giresun'da dünyaya gelen 26 yaşındaki sol bek, futbola Beşiktaş alt yapısında başladı. Beşiktaş U21 forması giydikten sonra kiralık olarak Kahramanmaraşspor'a transfer olan Karaal, burada bir sezon forma giydikten sonra, tekrar Beşiktaş'a geri döndü. Bir sezon boyunca Beşiktaş A takım ve Beşiktaş U21 takımlarında forma giyen Ümit Karaal, daha sonra kiralık olarak Elazığspor'a transfer oldu. Burada da bir sezon forma giyen Karaal, daha sonra Bayrampaşa formasını terletti. Daha sonra Anadolu Üsküdar 1908'e transfer olan ve burada bir sezon forma giyen Karaal, daha sonra Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'a transfer oldu.

Sivas kulübünden Kastamonu 1966'a geçiş yapan Karaal, burada da bir sezon forma giydikten sonra Anadolu Selçukspor'a transfer oldu. Ardından 1922 Konyaspor, Kırşehir Belediyespor, Amed Spor Kulübü ve son olarak Niğde Anadolu FK formaları giymişti. Futbol kariyerinden 130 maça çıkan Karaal, 1 gol, 4 asist katkısında bulunurken, 9 bin 125 dakika sahada kalmayı başardı. Karaal geçtiğimiz sezon Niğde Anadolu FK formasıyla 20 maça çıkarken, bin 416 dakika süre aldı. Öte yandan geçtiğimiz sezon Vanspor forması altında 36 maça çıkan ve 17 gol katkısında bulunan Hamza Küçükköylü'nün de takımdan ayrıldığı öne sürüldü.

Bölgegazetesi