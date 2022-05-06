Vanspor, umudunu son maça bağladı

2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Kırmızı- Siyahlılar yarın sahasında Niğde Anadolu FK ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta deplasmanda karşılaştığı maçta İnegölspor'u 3-2 mağlup ederek, play-off umutlarını sürdüren Vanspor, yarın sahasında oynayacağı Niğde Anadolu FK maçını kazanmak için sahaya çıkacak. Niğde Anadolu FK maçının hazırlıklarını Zeki Yılmaz teknik sorumluluğunda yoğun bir tempoda sürdüren Vanspor, ligde son haftaya girilirken, Niğde Anadolu FK'yı sahasında mağlup ederek, play-off'a çıkmak için Bayburt Özel İdarespor'un puan kaybetmesini bekleyecek.

Önceki hafta deplasmanda karşılaştığı Bursa temsilcisine 3-2 mağlup olan Vanspor, Niğde Anadolu FK maçını kazanarak, hanesine 3 puan yazdırmak istiyor. Son 5 lig maçında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Van temsilcisi, yarın sahasında oynayacağı Niğde Anadolu FK maçını kazanmak için sahaya çıkacak. Van temsilcisi, Niğde Anadolu FK'yı sahasında mağlup ederek, play-off'a çıkmak için Bayburt Özel İdarespor'un puan kaybetmesini bekleyecek. Zorlu mücadele yarın saat 15.00'te Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda başlayacak.

Ligde oynadığı 37 maçlık periyotta 17 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Vanspor, 63 puanla altıncı sırada yer alırken, Niğde Anadolu FK ise 37 maçlık periyotta 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 22 mağlubiyet aldı. Niğde temsilcisi 29 puanla on dokuzuncu sırada bulunuyor.

GRUPTA DİĞER MAÇLAR…

Şampiyon Sakaryaspor, deplasmanda dördüncü sıradaki Sivas Belediyespor'a konuk olurken, ikinci sıradaki 1461 Trabzon FK ise Ankaraspor deplasmanına gidecek. Üçüncü sıradaki Bodrumspor sahasında Adıyaman FK ile karşılaşırken, beşinci sırada yer alan Vanspor'un play-off çıkması için puan kaybetmesi gereken Bayburt Özel İdarespor ise sahasında Ergene Velimeşe ile karşı karşıya gelecek.

Afjet Afyonspor Çorum FK deplasmanına giderken, Somaspor ise sahasında İnegölspor'la kozlarını paylaşacak. Etimesgut Belediyespor, Serik Belediyespor deplasmanına giderken, Diyarbekirspor ile deplasmanda Sarıyer ile karşı karşıya gelecek. Turgutluspor ise Kahramanmaraş deplasmanına gidecek.