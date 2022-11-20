Vanspor, Serik'i 4 golle mağlup etti

Temsilcimiz Vanspor, ligin 15. Haftasında deplasmanda karşılaştığı Serik Belediyespor’u 4-2 yenerek puanını 23’e taşıdı. Kırmızı siyahlı takım, ilk yarıyı 2-0 yenik kapattı. İkinci yarıda attığı dört golle skoru 4-2'ye taşıyan Van temsilcisi, puanını 23'e taşıdı ve 7. sıraya yükseldi.

VAN'DA SPOR 20.11.2022, 18:35 20.11.2022, 18:40
Vanspor, Serik'i 4 golle mağlup etti
Serik Belediye, Vanspor maçı fotoğrafları
Serik Belediye, Vanspor maçı fotoğrafları

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, Antalya temsilcilerinden Serik Belediyespor'u deplasmanda 4-2 yenmeyi başardı.

Alanya Milli Egemenlik Stadı’ndaki karşılaşmayı; Fevzi Erdem Akbaş, Sedat Etik ve Çağrı Ateş hakem üçlüsü yönetirken, dördüncü hakem olarak ise Aytaç Geçgel görev aldı.

Ev sahibi Serik Belediyespor sahaya; İbrahim Demir, Erbay Eker, Mustafa Acar, Sebahattin Usta, Üstün Bilgi, Batuhan Kırdaroğlu, Erdoğan Kaya, Mehmet Can Kocabaş, Mehmet Demirözü, Erdi Zengin ve Harun Kavaklıdere ilk onbiri ile çıktı.

Konuk Vanspor ise Ümit Bozkurt teknik sorumluluğunda sahaya; Haydar Yılmaz, Miraç Acer, Uğur Adem Gezer, Alihan Kubalas, Erkul Küçük, Ömer Faruk Gümüş, Barış Sağır, Muhammed Ali Doğan, Hasan Bilal, Emrah Tacir ve Uğur Can ilk onbiri ile çıktı.

Saat 14.00'te başlayan karşılaşmanın 13. dakikasında Harun Kavaklıdere'nin attığı golle Serik Belediyespor 1-0 öne geçti.

22. dakikada Vanspor savunmasındaki hatayı affetmeyen Üstün Bilgi, takımının ikinci golünü kaydetti:2-0

39. dakikada Vanspor atağında Uğur Can'ın pasında topla buluşan Hasan Bilal, topu ağlara yolladı ve skoru 2-1 yaptı.

İlk yarı, ev sahibi Serik Belediyespor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

48. dakikada Kırmızı Siyahlı ekip soldan gelişen atakta Erkul Küçük’ün kalecinin üstünden aşırdığı golle skoru 2-2’ye taşıdı.

Vanspor 75. dakikada Uğur Can'ın attığı golle skoru 3-2'ye taşımayı başardı.

90. dakikada Sabit Hakan Yılmaz'ın attığı golle Vanspor, skoru 4-2 yaptı.

Maç Vanspor'un 4-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Kırmızı siyahlı ekip aldığı galibiyetle puanını 23 yaptı ve yedinci sıraya yükseldi. Van Bölge Gazetesi

Serik Belediye, Vanspor maçı fotoğrafları

Serik Belediye, Vanspor maçı fotoğrafları

Serik Belediye, Vanspor maçı fotoğrafları

Serik Belediye, Vanspor maçı fotoğrafları

Serik Belediye, Vanspor maçı fotoğrafları

#vanspor #vanspor fk
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 20 Kasım 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 14 33
2. Pendikspor 13 24
3. Keçiörengücü 13 24
4. Samsunspor 13 23
5. Rizespor 13 22
6. Boluspor 13 22
7. Bodrumspor 13 21
8. Manisa FK 13 20
9. Bandırmaspor 12 18
10. Adanaspor 14 17
11. Göztepe 13 17
12. Sakaryaspor 13 16
13. Tuzlaspor 13 15
14. Altay 13 15
15. Erzurumspor 13 14
16. Altınordu 13 12
17. Ö.K Yeni Malatya 14 10
18. Gençlerbirliği 12 7
19. Denizlispor 13 5
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10