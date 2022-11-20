Vanspor, Serik'i 4 golle mağlup etti

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, Antalya temsilcilerinden Serik Belediyespor'u deplasmanda 4-2 yenmeyi başardı.

Alanya Milli Egemenlik Stadı’ndaki karşılaşmayı; Fevzi Erdem Akbaş, Sedat Etik ve Çağrı Ateş hakem üçlüsü yönetirken, dördüncü hakem olarak ise Aytaç Geçgel görev aldı.

Ev sahibi Serik Belediyespor sahaya; İbrahim Demir, Erbay Eker, Mustafa Acar, Sebahattin Usta, Üstün Bilgi, Batuhan Kırdaroğlu, Erdoğan Kaya, Mehmet Can Kocabaş, Mehmet Demirözü, Erdi Zengin ve Harun Kavaklıdere ilk onbiri ile çıktı.

Konuk Vanspor ise Ümit Bozkurt teknik sorumluluğunda sahaya; Haydar Yılmaz, Miraç Acer, Uğur Adem Gezer, Alihan Kubalas, Erkul Küçük, Ömer Faruk Gümüş, Barış Sağır, Muhammed Ali Doğan, Hasan Bilal, Emrah Tacir ve Uğur Can ilk onbiri ile çıktı.

Saat 14.00'te başlayan karşılaşmanın 13. dakikasında Harun Kavaklıdere'nin attığı golle Serik Belediyespor 1-0 öne geçti.

22. dakikada Vanspor savunmasındaki hatayı affetmeyen Üstün Bilgi, takımının ikinci golünü kaydetti:2-0

39. dakikada Vanspor atağında Uğur Can'ın pasında topla buluşan Hasan Bilal, topu ağlara yolladı ve skoru 2-1 yaptı.

İlk yarı, ev sahibi Serik Belediyespor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

48. dakikada Kırmızı Siyahlı ekip soldan gelişen atakta Erkul Küçük’ün kalecinin üstünden aşırdığı golle skoru 2-2’ye taşıdı.

Vanspor 75. dakikada Uğur Can'ın attığı golle skoru 3-2'ye taşımayı başardı.

90. dakikada Sabit Hakan Yılmaz'ın attığı golle Vanspor, skoru 4-2 yaptı.

Maç Vanspor'un 4-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Kırmızı siyahlı ekip aldığı galibiyetle puanını 23 yaptı ve yedinci sıraya yükseldi. Van Bölge Gazetesi