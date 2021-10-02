Vanspor, Sakaryaspor'u konuk ediyor

Lige beklenenden daha iyi bir başlangıç yapan, 3 galibiyet ve 1 de beraberlik alarak, 4. hafta itibari ile ligin zirvesine tutunan Van Spor FK, istikrarlı çıkışını Sakaryaspor A.Ş. karşısında da sürdürmek istiyor.

Zorlu maça kendi tesislerinde yaptığı hazırlıklarla hazırlanan Van Spor'da moraller yerinde. Amaç, bugün oynanacak olan maçta sahadan 3 puanla ayrılmak.

MAÇIN HAKEMLERİ

Bugün Van Atatürk Şehir Stadı'nda saat 15.00'te oynanacak olan maçı Gürcan Hasova yönetecek. Maçta Yusuf Susuz ve Levent Yeşilyurt, yardımcı hakemler olarak görev alacaklar. Müsabakanın 4. hakemi ise Burak Yücetağ olacak.

MAÇA DAVET

Zorlu maç öncesi, sosyal medya hesabından açıklama yapan Van Spor FK Yönetim Kurulu Başkanı Seyithan İzsiz; “Vanlı, şanlı, büyük Van Spor taraftarı; Sakarya maçının bizin açımızdan çok önemli olduğunu biliyorsunuz. Tüm taraftar gruplarına sesleniyorum. Tribünleri dolduralım. Kadın taraftarlarımız ile 12-15 yaş arası çocuklarımızın girişi ücretsizdir.. Desteğini her zaman büyük bir coşkuyla htiren taraftarlarımızı, başarıya ortak olmaları için cumartesi günü oynayacağımız maça davet ediyoruz…” ifadelerine yer verdi.

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