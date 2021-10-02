Vanspor, Sakaryaspor'u konuk ediyor
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden ve lige iyi bir başlangıç yapan Silahtaroğlu Van Spor FK, bugün kendi sahasında, ligin iddialı ekiplerinden biri olan Sakaryaspor A.Ş.'yi ağırlayacak. Van Spor FK, güçlü rakibini eli boş göndererek zirvede tutunmayı sürdürmek isterken, konuk ekip de benzer düşüncelerle maça çıkacak.
Lige beklenenden daha iyi bir başlangıç yapan, 3 galibiyet ve 1 de beraberlik alarak, 4. hafta itibari ile ligin zirvesine tutunan Van Spor FK, istikrarlı çıkışını Sakaryaspor A.Ş. karşısında da sürdürmek istiyor.
Zorlu maça kendi tesislerinde yaptığı hazırlıklarla hazırlanan Van Spor'da moraller yerinde. Amaç, bugün oynanacak olan maçta sahadan 3 puanla ayrılmak.
MAÇIN HAKEMLERİ
MAÇA DAVET
Zorlu maç öncesi, sosyal medya hesabından açıklama yapan Van Spor FK Yönetim Kurulu Başkanı Seyithan İzsiz; “Vanlı, şanlı, büyük Van Spor taraftarı; Sakarya maçının bizin açımızdan çok önemli olduğunu biliyorsunuz. Tüm taraftar gruplarına sesleniyorum. Tribünleri dolduralım. Kadın taraftarlarımız ile 12-15 yaş arası çocuklarımızın girişi ücretsizdir.. Desteğini her zaman büyük bir coşkuyla htiren taraftarlarımızı, başarıya ortak olmaları için cumartesi günü oynayacağımız maça davet ediyoruz…” ifadelerine yer verdi.
Prestij Haber
|İmsak
|04:24
|Güneş
|05:46
|Öğle
|12:05
|İkindi
|15:31
|Akşam
|18:13
|Yatsı
|19:30
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|8
|18
|2. Beşiktaş
|8
|17
|3. Fenerbahçe
|7
|16
|4. Altay
|7
|15
|5. Konyaspor
|8
|14
|6. Karagümrük
|8
|14
|7. Alanyaspor
|8
|14
|8. Hatayspor
|7
|13
|9. Adana Demirspor
|8
|12
|10. Kayserispor
|8
|11
|11. Galatasaray
|7
|11
|12. Sivasspor
|8
|9
|13. Antalyaspor
|8
|8
|14. Gaziantep FK
|7
|8
|15. Başakşehir
|8
|6
|16. Kasımpaşa
|7
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|7
|6
|18. Göztepe
|8
|5
|19. Giresunspor
|8
|5
|20. Rizespor
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|19
|2. Ankaragücü
|7
|15
|3. Bandırmaspor
|8
|15
|4. Erzurumspor
|7
|15
|5. Tuzlaspor
|7
|14
|6. Eyüpspor
|7
|13
|7. Kocaelispor
|7
|13
|8. Gençlerbirliği
|8
|11
|9. Samsunspor
|6
|10
|10. Altınordu
|8
|10
|11. Manisa FK
|7
|9
|12. Menemenspor
|8
|8
|13. Boluspor
|6
|7
|14. İstanbulspor
|7
|7
|15. Denizlispor
|7
|6
|16. Adanaspor
|8
|6
|17. Balıkesirspor
|7
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|7
|16
|2. Liverpool
|6
|14
|3. M. United
|7
|14
|4. Everton
|7
|14
|5. Brighton
|7
|14
|6. Man City
|6
|13
|7. West Ham
|6
|11
|8. Aston Villa
|6
|10
|9. Arsenal
|7
|10
|10. Brentford
|6
|9
|11. Wolverhampton
|7
|9
|12. Tottenham
|6
|9
|13. Leicester City
|6
|7
|14. Watford
|7
|7
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Leeds United
|7
|6
|17. Southampton
|7
|4
|18. Burnley
|7
|3
|19. Newcastle
|7
|3
|20. Norwich City
|7
|1