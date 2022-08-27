Vanspor, Pazarspor'u konuk ediyor

Hafta boyunca Zeki Yılmaz teknik sorumluluğunda Pazarspor maçına sıkı bir şekilde hazırlanan Vanspor, taraftarının desteğiyle yarın saat 16.00'da oynayacağı zorlu mücadeleyi kazanmayı hedefliyor. Kırmızı- Siyahlılar yarın sahasında oynayacağı zorlu Pazarspor maçını kazanarak, lige iyi bir giriş yapmak istiyor.

Hafta boyunca çalışmalarını galibiyet üzerine yürüten Van temsilcisi, taraftarının desteğiyle iyi bir futbol ortaya koymak istiyor. Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda yarın saat 16.00'da başlayacak olan mücadeleyi, Abdullah Volkan Aydın, Hakan Akkaynak, Niyazi Atakan Ataseven ve Serkan Gürbüz hakem dörtlüsü yönetecek. Saha ve seyirci avantajını kullanarak sahadan galibiyetle ayrılmak isteyen Vanspor, lige iyi bir giriş yapmak istiyor. Kadrosuna kariyerli futbolcular katan Van temsilcisi, yarın ilk maçına çıkarken, taraftarların ise bu maça yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

GRUPTA DİĞER MAÇLAR…,

Öte yandan Vanspor'un grubunda bir birinden zorlu mücadeleler oynanacak. Ligin ilk haftasını kayıpsız geçmek isteyen takımlar, kıyasıya mücadele edecek. Teco Karabey Belediyespor sahasında Bucaspor 1928'i konuk ederken, Ankara Demirspor ise sahasında Kırşehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

Diyarbekirspor, sahasında Uşakspor ile karşı karşıya gelirken, Etimesgut Belediyespor ise sahasında Sarıyer ile kozlarını paylaşacak. GMG Kastamonuspor evinde Serik Belediyespor'la karşı karşıya gelirken, Adıyaman FK ise 1461 Trabzon FK'yı misafir edecek. Kocaelispor sahasında Weecoıns Kırklarelispor'u ağırlarken, Criptoswaps Zonguldak Kömürspor ise Fehtiyespor ile kozlarını paylaşacak. İskenderunspor A.Ş. ise sahasında Balıkesirspor'u konuk edecek.

Bölgegazetesi