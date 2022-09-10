Vanspor, Ömer Faruk Gümüş'ü renklerine bağladı

2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, kadrosunu önemli isimlerle güçlendirdi. Kırmızı- Siyahlılar, son olarak Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük forması giyen orta saha oyuncusu Ömer Faruk Gümüş'ü 1 yıllığına kiraladı.

Eksik mevkilerine takviyeler yapan Van temsilcisi, transferin son gününde orta sayaha bir takviye daha yaptı. Dış transferde Haydar Yılmaz, Batuhan Karadeniz, Furkan Saki, Alihan Kubalas, Erkul Küçük, Muhsin Yıldırım, Muhammed Ali Doğan, Umut Sözen, Hakan Yılmaz, Yaser Hacımustafaoğlu ve Hasan Bilal'i kadrosuna katan Van temsilcisi, son olarak Fatih Karagümrük'ten orta saha oyuncu Ömer Faruk Gümüş'ü sezon sonuna kadar kiraladı.

ÖMER FARUK GÜMÜŞ KİMDİR?

2003 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ömer Faruk, futbola Beşiktaş altyapında başladı. Bir sezon sonra Galatasaray altyapısına geçiş yapan Ömer Faruk Gümüş, daha sonra Başakşehir altyapısına transfer oldu. Burada 3 yıl kaldıktan sonra Karagümrük altyapısına geçiş yapan Ömer Faruk, daha sonra Altınova altyapısında futbol kariyerini sürdürdü. Buradan da Göztepe altyapısına geçen Ömer Faruk, daha sonra Karagümrük U19 takımında forma giydi. Geçtiğimiz sezon Karagümrük U19 forması giyen Ömer Faruk, 2022-2023 futbol sezonu için Vanspor ile anlaştı. Geçtiğimiz sezon 25 resmi maça çıkan Ömer Faruk, 6 gol katkısında bulunurken, bin 722 dakika sahada kaldı. Fatih Karagümrük forması altında 90 resim maça çıkan Ömer Faruk, toplamda 18 gol kaydetti.

Bölgegazetesi