Vanspor, lige galibiyetle başladı

Ligde ilk maçına çıkan ve taraftarının desteğiyle maça istekli başlayan Vanspor, yakaladığı bir çok net fırsattan faydalanamadı. Uzatma dakikalarında gelişen Vanspor atağında ceza alanı içinde topla buluşan Yaser Hacımustafaoğlu, fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Genç Pazarspor'a karşı büyük bir efor sarf eden Van temsilcisi, aldığı galibiyetle hanesine 3 puan yazdırdı. Vanspor Zeki Yılmaz teknik sorumluluğunda sahaya; Haydar Yılmaz, Miraç Acer, Furkan Saki, Uğur Adem Gezer, Erkul Küçük, Barış Sağır, Muhsin Yıldırım, Muhammed Ali Doğan, Yusuf Şengüler, Uğur Can ve Yaser Hacımustafaoğlu onbiri ile çıktı. Pazarspor ise Mustafa Kalafat teknik sorumluluğunda sahaya; Yasin Davuş, Hakan Doğru, Onur Kızıltaş, Eyüp Ensar Bozkurt, Maksut Birben, Yağız Rüştü Aktaş, İlhan Topatar, Güvenç Usta, İsmail Düzgün, Önder Selimoğlu ve Oğulcan Enes Demiroğlu onbiri ile çıktı.

Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayan zorlu mücadeleyi Abdullah Volkan Aydın, Hakan Akkaynak, Niyazi Atakan Ataseven ve Serkan Gürbüz hakem dörtlüsü yönetti. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. 76. dakikada Pazarspor'da Güvenç Usta, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Vanspor uzatma dakikalarında Yaser'in ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Maç, Vanspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.