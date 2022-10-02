Vanspor kötü bir oyun ile lidere yenildi!

TFF 2. Futbol Ligi Kırmızı Grup'ta mücadele eden temsilcimiz Vanspor Futbol Kulübü, deplasmanda karşılaştığı İskenderunspor'a 1-0 mağlup oldu.

Sahada kötü bir futbol sergileyen temsilimiz Vanspor, 3 puanı resmen rakibine hediye etti.

Kaleci Haydar ve Alihan dışında ki oyuncuların bir efor sarfetmediği maçta gülen taraf İskenderunspor oldu.

Maçın 31. dakikasında rakibin çektiği şutu dışarı çıkarmak isteyen Uğur Adem Gezer, yanlış bir müdahale ile kendi kalesine gol attı.

İlk yarı 1-0 tamamandı.

İkinci yarı sahada gol sesi çıkmazken maç İskenderunspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İskenderunspor liderlik ünvanını korurken Vanspor ise aldığı mağlubiyet sonrası 9 puanla 11. sıraya kadar geriledi.