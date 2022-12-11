Vanspor FK, Uşakspor maçı saat kaçta hangi kanalda?
Vanspor Futbol Kulübü, ligin 18. haftasında evinde Uşakspor'u ağırlıyor. Vanspor Uşakspor maçı saat kaçta hangi kanalda?
Vanspor Futbol Kulübü, ligin 18. haftasında evinde Uşakspor'u ağırlıyor.
Teknik Direktör Ümit Bozkurt ile bir seri yakalayan temsilcimiz Vanspor Futbol Kulübü, geçtiğimiz hafta Bucaspor'u kendi evinde yenmiş ve liderlikten etmişti.
Bugün de saat 14:00'da Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda Uşakspor'u ağırlıyacak olan Vanspor, ligin ilk devresini Play-Off potasında tamamlamak istiyor.
Vanspor, Uşakspor maçını Word Türk canlı yayınla verecek.
WORLD TURK Kanalı GÜNCEL Türksat Frekansı:
Kanal Adı: WORLD TURK
Frekansı: 12264
Polarizasyon Değeri: V - Dikey
Kapsama: Batı
SR: 27500
FEC: 5/6
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