Vanspor'da moraller yerinde...

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor'da moraller yerinde. Kırmızı-Siyahlı takım hafta sonu oynadığı zorlu mücadelede Zonguldak Kömürspor'u 3-1 mağlup etmenin mutluluğunu yaşıyor.

VAN'DA SPOR 20.09.2022, 09:32
Vanspor'da moraller yerinde...

Ligde oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Vanspor, hafta sonu konuk ettiği ve 3-1 mağlup ettiği Zonguldak Kömürspor maçı sonrası puanını 8'e çıkardı.

Kırmızı-Siyahlı takım bu galibiyetle yedinci sıraya yükselmeyi başardı. Kırmızı-Siyahlılar, gruptaki tüm maçların tamamlanması ile birlikte 8 puanla yedinci sırada yer alırken, lider İskenderunspor ise, 5'te 5 yaparak 15 puanla liderliğini sürdürdü. Sezonun ilk maçında evinde Pazarspor'u 90+3. dakikada mağlup eden Kırmızı- Siyahlılar, ligin ikinci haftasında ise, benzer maçta uzatmalarda yediği golle Fethiyespor'a 1-0 mağlup olmuştu. Ligin üçüncü haftasında sahasında konuk ettiği 1461 Trabzon FK ile 1-1 berabere kalan Vanspor, dördüncü hafta maçında ise, Adıyaman FK ile 1-1 berabere kalmıştı. Zonguldak Kömürspor'u 3-1 mağlup eden Van temsilcisi, 3 hafta sonra galibiyetle tanıştı.

İSKENDERUN DOLU DİZGİN...

Lige hızlı bir giriş yapan ve oynadığı 5 maçını da kazanan İskenderunspor 5'te 5 yapmayı başardı. Lider İskenderun sahasında konuk ettiği Adıyaman FK'yı 1-0 mağlup ederek, puanını 15'e yükseltmeyi başardı. Sahasında konuk ettiği Fethiyespor'u 2-1 mağlup eden Karacabey Belediyespor 11 puanla ikinci sıradaki yerini korurken, evinde Kırklarelispor ile 1-1 berabere kalan Serik Belediyespor ise, 9 puan +4 averajla üçüncü sırada yer aldı. Sahasında Bucaspor 1928 ile 1-1 berabere kalan Kocaelispor 9 puan +2 averajla dördüncü sırada yer alırken, Bucaspor ise, 9 puan +2 averajla beşinci sırada kendisine yer buldu.

Evinde konuk ettiği Pazarspor'u 2-0'la geçen Etimesgut Belediyespor 8 puan +4 averajla altıncı sırada yer alırken, Vanspor ise aynı puanla yedinci sıraya yükseldi. Deplasmanda Diyarbekirspor'u 2-1 mağlup eden 1461 Trabzonspor FK, 8 puanla sekizinci sırada yer alırken, Zonguldak Kömürspor ise, 7 puanla dokuzuncu sıraya geriledi. Konuk olduğu Kırşehir Belediyespor ile 1-1 berabere kalan Sarıyer 6 puanla onuncu sırada yer alırken, Serik deplasmanından 1 puan çıkaran Kırklarelispor ise, 6 puanla on birinci sırada yer aldı.

Sahasında Uşakspor ile 1-1 berabere kalan Ankara Demirspor, 6 puanla on ikinci sırada yer alırken, Fethiyespor ise, 6 puanla on üçüncü sırada kendisine yer buldu. Evinde konuk ettiği Balıkesirspor'u 1-0'la geçen GMG Kastamonuspor 5 puanla on dördüncü sıraya yükselirken, Balıkesirspor ise, 4 puanla on beşinci sıraya geriledi. Diyarbekirspor 4 puanla on altıncı sırada yer alırken, Uşakspor ise, 3 puanla on yedinci sırada yer aldı. Kırşehir Belediyespor 3 puanla on sekizinci sırada yer alırken, Adıyaman FK ise, 2 puanla on dokuzuncu sırada kendisine yer buldu. Grupta son sırada ise, 1 puanlı Pazarspor yer aldı.

Van Bölge Gazetesi

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