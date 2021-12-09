Vanspor'da Hekimoğlu Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor
Geçtiğimiz hafta sahasında Ankaraspor ile 2-2 berabere kalan Silahtaroğlu Vanspor’da Hekimoğlu Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor.
TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Silahtaroğlu Vanspor, 12 Aralık Pazar günü saat 13:00’da Hekimoğlu Trabzonspor’a konuk oluyor.
Turgay Karatekin teknik sorumluluğunda zorlu maç hazırlıklarını sürdüren Silahtaroğlu Vanspor yaptığı açıklamada, “Deplasmanda oynayacağımız karşılaşmanın zorluklarını biliyor ve taktiksel çalışmalarımızı o yönde yapıyoruz. Bizim için iç saha deplasman farkı yok. İçerde ve dışarda oynayacağımız tüm maçları galip gelecek şekilde hazırlanıyoruz. Hekimoğlu Trabzonspor ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıkları Vanspor tesislerinde devam etmektedir. Yakup Demir arka adelesinden sakat, müsabakaya yetişemeyebilir. 3 sarı kart sınırında 7 futbolcumuz bulunmaktadır” ifadelerine yer verdi. Vansesi
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|16
|30
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|16
|28
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|Takımlar
|O
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|1. Trabzonspor
|15
|39
|2. Konyaspor
|15
|27
|3. Fenerbahçe
|15
|27
|4. Hatayspor
|15
|26
|5. İstanbul Başakşehir
|15
|25
|6. Alanyaspor
|15
|24
|7. Galatasaray
|15
|23
|8. Fatih Karagümrük
|15
|22
|9. Beşiktaş
|15
|21
|10. Adana Demirspor
|15
|20
|11. Sivasspor
|15
|19
|12. Giresunspor
|15
|19
|13. Kayserispor
|15
|19
|14. Altay
|15
|18
|15. Antalyaspor
|15
|18
|16. Gazişehir Gaziantep
|15
|18
|17. Göztepe
|15
|14
|18. Yeni Malatyaspor
|15
|14
|19. Kasımpaşa
|15
|11
|20. Çaykur Rizespor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|15
|30
|2. Erzurumspor
|13
|28
|3. Ümraniye
|14
|27
|4. Eyüpspor
|14
|27
|5. Bandırmaspor
|14
|25
|6. Samsunspor
|14
|22
|7. Tuzlaspor
|13
|21
|8. İstanbulspor
|14
|20
|9. Kocaelispor
|14
|20
|10. Gençlerbirliği
|14
|20
|11. Boluspor
|14
|19
|12. Adanaspor
|15
|19
|13. Menemenspor
|14
|18
|14. Bursaspor
|14
|17
|15. Manisa FK
|15
|17
|16. Denizlispor
|14
|15
|17. Ankara Keçiörengücü
|14
|14
|18. Altınordu
|15
|13
|19. Balıkesirspor
|14
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|15
|35
|2. Liverpool
|15
|34
|3. Chelsea
|15
|33
|4. West Ham
|15
|27
|5. Tottenham
|14
|25
|6. Manchester United
|15
|24
|7. Arsenal
|15
|23
|8. Wolverhampton
|15
|21
|9. Brighton & Hove Albion
|15
|20
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|19
|11. Leicester City
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|19
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|18
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|15
|16
|16. Southampton
|15
|16
|17. Watford
|15
|13
|18. Burnley
|14
|10
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|15
|10
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|15
|10