Van'da Mor Menekşeler’in ikizleri

Edremit ilçesindeki Mustafa Cengiz Ortaokulu’nda görev yapan beden eğitimi öğretmeni Ali İhsan Özmen, 2013 yılında Mor Menekşeler kız futbol takımını kurdu. Özmen, ailelerini ikna ettiği kız öğrencileri futbola kazandırdı. Renkleri mor, beyaz ve kırmızıdan oluştuğu için Mor Menekşeler adını alan takım, kentte düzenlenen okullar arası turnuvada üst üste 7 yıl şampiyon oldu. Mor Menekşeler, 2018 yılında yapılan okullar arası Türkiye şampiyonasında ise ikinci olma başarısı gösterdi.

Mor Menekşeler, şimdilerde ise 28 Şubat'ta Batman'da düzenlenecek olan yıldız kızlar okullar arası bölge şampiyonasına hazırlanıyor. Sporcular, hazırlıklarını ilçedeki Büyükşehir Belediyesi’ne ait sahada yaptıkları antrenmanlarla sürdürüyor. Sporcular, top hakimiyetlerinin yanı sıra verdikleri paslar ve attıkları çalımlarla da göz dolduruyor.

Her ikisi de 8’inci sınıf öğrencisi olan ikiz kardeşler Fatma ve Nazdar Durak da takımda top koşturuyor. Fatma Durak, ikizi ile birlikte aynı sınıfta okuduğunu belirterek, "Ben 5'inci sınıftayken spora gelmek istiyordum. Beden eğitimi öğretmenimiz Ali İhsan hocamızla görüşüp futbol oynamak istediğimi, ancak ailemin buna izin vermediğini söyledim. Bunun üzerine hocamız ailemi ikna ederek beni futbola kazandırdı. Ben gittikten sonra ikizim de beni kıskanıp aynı takıma geldi. Daha önce futbol oynamamıza karşı çıkan ailemiz şu an bize destek veriyor. İkimizin hedefi milli takımda forma giymek" dedi.

Nazdar Durak ise, "İkizim Fatma benden önce futbola başladı. Ben de oynamak istedim ve şu an aynı takımda top koşturuyoruz. Hedefimiz hem Galatasaray’da oynamak hem de milli formayı giymek. Bizi futbola kazandıran hocama teşekkür ediyorum" diye konuştu.

‘ÖNCE AİLELERİN TEPKİLERİYLE KARŞILAŞTIK’

Beden Eğitimi Öğretmeni Ali İhsan Cengiz, 11 yıldır aynı okulda görev yaptığını belirterek, “Bundan 8 yıl önce erkek takımı çalıştırıyordum. Başarılı bir maçın ardında okulun bahçesinde toplanmıştık ve bu sevince kız öğrencilerimiz ortak olmak istediler. Erkeklerin olumsuz tepkileri ile karşılaşınca, ben de o anda bir kız futbol takımı kurmaya karar verdim. Bizim bu bölge sosyo-ekonomik düzeyi düşük ailelerden oluşuyor. Takımı kurduğumuzda ailelerin tepkileriyle karşılaştık. Defalarca evlerine gidip ikna ettikten sonra çocukları kazandırdık. Son 7 yıldır yapılan okullar arası kız futbol turnuvalarında Van şampiyonu oluyoruz. Oynadığımız maçlarda da hiçbir gol yemedik, berabere de kalmadık, hep galip geldik. Bölgede sayısız şampiyonluklarımız var. 2018'de de Türkiye ikincisi olduk. Bu yıl da tüm maçları kazanıp il birincisi olduk. 28 Şubat'ta Batman'da düzenlenecek olan Yıldız Kızlar Futbol turnuvası var. Bu turnuvaya hazırlanıyoruz. Bölgeden sonraki hedefimiz Türkiye Şampiyonası. İlkokul 4'üncü sınıf ile ortaokul 8'inci sınıfta okuyan öğrencilerin yer aldığı 86 lisanslı futbolcumuz var. A takımımızda 24 oyuncumuz var" dedi.

Tek amaçlarının futbola kazandırdıkları kızların vatana ve milletine hayırlı birer evlat olmasını sağlamak olduğunu anlatan Özmen, "Takımımızda ikiz kardeşler de oynuyor. Biri gelmek istedi, diğeri gelmek istemedi. Sonra ailelerini ikna ettikten sonra ikizlerden Fatma’yı futbola kazandırdık. Aynı sınıftalar ve şu anda da aynı takımdalar. Bugüne kadar bize destek olan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğine çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bu takımda oynayan tüm kızlarımıza burs imkanı sağladı. Bir de Van'daki iş insanları ile İstanbul'da da bize destek verenler oldu. Bu desteklerle Atatürk'ün bir emaneti olan çocuklarımıza sahip çıkıyoruz" diye konuştu. DHA