Saffet İşler: Kazandığımız için mutluyuz

Vanspor Teknik Direktörü Saffet İşler, 2-1 galip geldikleri Adıyaman maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu. İşler, futbolda bahanenin olmadığını ve her zaman hazır olunması gerektiğini belirterek, ligin ilk maçında galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi. İlk maçların her zaman zorlu geçtiğini belirten İşler, bazı mevkilerde eksiklerinin olduğunu ve bunu 1-2 gün içerisinde halletmeye çalışacaklarını ifade etti.

"BU GALİBİYETİ VAN HALKINA ARMAĞAN EDİYORUZ"

Zorlu maçı değerlendiren İşler, "Kolay bir maç olmadı. Maç öncesi fiziksel yeterliliğimiz yoktu. Ama bunun bir bahane olmadığını düşünüyorum. Sahaya çıktığınız zaman oynamak zorundasınız. Bizde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Maçı kazandığımız için çok mutluyuz. İlk maçlar her zaman için çok önemlidir. Bu anlamda kazandığımız için çok mutluyuz. Bazı mevkilerde eksiklerimiz var. İnşallah onları da 1-2 içinde halletmeye çalışacağız. Fiziksel olarak da çalışarak, yavaş yavaş bir ivme yakalayacağız. Futbolda bahane yok. Her zaman iyi olmak zorundasınız. Her zaman hazır olmak zorundasınız. Elimizden geldiği kadar, fazlasıyla çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra daha iyi olacağız. Kazandığımız için mutluyuz, inşallah böyle devam ederiz. Bu galibiyeti de Van halkına armağan ediyoruz" dedi. Van Bölge Gazetesi