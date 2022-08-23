Pazarspor, Vanspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Erzurum kampından dönen Pazarspor hazırlıklarını sürdürüyor.

VAN'DA SPOR 23.08.2022, 00:49
Pazarspor, Vanspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Pazarspor Erzurum kampını tamamlamasının ardından Pazar'a döndü. Kendi tesislerinde Teknik Direktör Mustafa Kalafat yönetiminde çalıştı. Rizeli Teknik Direktör Kalafat, "Hafta sonu deplasmanda oynayacağımız Vanspor'a en iyi şekilde hazırlanıp deplasmanda puan alıp evimize döneceğiz" dedi.

#pazarspor #vanspor #vanspor fk
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