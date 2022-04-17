İkram Dinçer Vanspor heyetini ağırladı
23 Dönem Van Milletvekili İkram Dinçer, Ankaraspor-Vanspor maçı için başkentte bulunan Vanspor Futbol Kulübü Yöneticilerii ağırladı.
DEVA Partisi Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve 23 Dönem Van Milletvekili İkram Dinçer, Ankaraspor-Vanspor maçı için başkentte bulunan Vanspor Futbol Kulübü'nün yöneticilerini iftarda ağırladı. Takımı artık 1. Lig'de görmek istediklerini belirten Dinçer, Vanspor'a Playy-Of yolunda başarılar diledi.
Dinçer'in verdiği iftar yemeğine Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Vanspor FK Başkanı Mehmet Avcı, Karakobralar Dernek Başkanı Ercan Dülger ve Gölkentliler Taraftar Grubu Başkanı Nevzat Aslan'da katıldı.
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