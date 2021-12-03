Başkan Avcı duyurdu! Van'da kadın futbol takımı kuruluyor
Vanspor Kulüp Başkanı Mehmet Avcı, kadın futbol takımının kurulmasıyla ilgili adımların atıldığını duyurdu.
Silahtaroğlu Vanspor Kulüp Başkanı Mehmet Avcı sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak kadın futbol takımının kurulacağını duyurdu.
İşte Avcı’nın o paylaşımı:
“Vanspor “kadın futbol takımı’’ oluşumu için girişimlere başladık. Kısa süre için de süreci tamamlayıp, 2022 Ocak ayında başlayacak olan profesyonel lige yetişeceğiz. Camiamıza hayırlı olsun…”
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