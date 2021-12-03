Başkan Avcı duyurdu! Van'da kadın futbol takımı kuruluyor  

Silahtaroğlu Vanspor Kulüp Başkanı Mehmet Avcı sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak kadın futbol takımının kurulacağını duyurdu.

İşte Avcı’nın o paylaşımı:

“Vanspor “kadın futbol takımı’’ oluşumu için girişimlere başladık. Kısa süre için de süreci tamamlayıp, 2022 Ocak ayında başlayacak olan profesyonel lige yetişeceğiz. Camiamıza hayırlı olsun…”