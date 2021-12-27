1'inci Amatör Lig A Grupta Haftanın Sonuçları

Vansesi Gazetesi'nden Rıdvan Can'ın haberine göre; Çetin Atacan 1'nci Amatör Lig A grupta 8'nci hafta oynanan maçlarla tamamlandı. 4 karşılaşmanın oynandığı haftada lider 1967 TS Ercişspor konuk ettiği Tuşba Gençlikspor’u 10-1 mağlup ederek, liderliğini sürdürdü.

Van Büyükşehir Belediyespor, Edremit 1974 TOKİspor'u 10-0 mağlup ederken, Erciş 1 Nisanspor saha ve seyircisi önünde konuk ettiği Van Gençlikspor'u 7-1 yenerek 3 puan aldı. Haftanın son maçında ise Akdamarspor güçlü rakibi Başkale Gençlikspor'u 1-0 mağlup etti. İpekyolu Belediyespor ise haftayı bay geçti.

Oynanan maçların sonuçları;

1967 TS Ercişspor: 10 - Tuşba Gençlikspor: 1

Edremit 1974 TOKİspor: 0 - Büyükşehir Belediyespor: 10

Erciş 1 Nisanspor: 7 - Van Gençlikspor:1

Akdamarspor: 1 - Başkale Gençlikspor: 0