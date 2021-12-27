1'inci Amatör Lig A Grupta Haftanın Sonuçları
Çetin Atacan 1'nci Amatör Lig A grupta mücadele eden 1967 TS Ercişspor ligin 8'nci haftasında konuk ettiği Tuşba Gençlikspor'u 10-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Vansesi Gazetesi'nden Rıdvan Can'ın haberine göre; Çetin Atacan 1'nci Amatör Lig A grupta 8'nci hafta oynanan maçlarla tamamlandı. 4 karşılaşmanın oynandığı haftada lider 1967 TS Ercişspor konuk ettiği Tuşba Gençlikspor’u 10-1 mağlup ederek, liderliğini sürdürdü.
Van Büyükşehir Belediyespor, Edremit 1974 TOKİspor'u 10-0 mağlup ederken, Erciş 1 Nisanspor saha ve seyircisi önünde konuk ettiği Van Gençlikspor'u 7-1 yenerek 3 puan aldı. Haftanın son maçında ise Akdamarspor güçlü rakibi Başkale Gençlikspor'u 1-0 mağlup etti. İpekyolu Belediyespor ise haftayı bay geçti.
Oynanan maçların sonuçları;
1967 TS Ercişspor: 10 - Tuşba Gençlikspor: 1
Edremit 1974 TOKİspor: 0 - Büyükşehir Belediyespor: 10
Erciş 1 Nisanspor: 7 - Van Gençlikspor:1
Akdamarspor: 1 - Başkale Gençlikspor: 0
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|19
|45
|2. 1461 Trabzon FK
|19
|40
|3. Afjet Afyonspor
|19
|37
|4. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|19
|36
|5. Sivas Belediyespor
|19
|34
|6. Çorum FK
|19
|34
|7. Somaspor
|19
|32
|8. Silahtaroğlu Vanspor FK
|19
|32
|9. Bodrumspor
|19
|31
|10. Ankaraspor
|19
|30
|11. Serik Belediyespor
|19
|29
|12. İnegölspor
|19
|24
|13. Diyarbekirspor
|19
|22
|14. Turgutluspor
|19
|22
|15. Etimesgut Belediyespor
|19
|21
|16. Adıyaman FK
|19
|16
|17. Sarıyer
|19
|15
|18. Ergene Velimeşespor
|19
|12
|19. Kahramanmaraşspor
|19
|8
|20. Niğde Anadolu FK
|19
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|19
|46
|2. Konyaspor
|18
|36
|3. Başakşehir
|19
|33
|4. Fenerbahçe
|19
|32
|5. Hatayspor
|19
|32
|6. Adana Demirspor
|19
|30
|7. Beşiktaş
|18
|28
|8. Alanyaspor
|19
|28
|9. Gaziantep FK
|19
|28
|10. Galatasaray
|19
|27
|11. Karagümrük
|19
|27
|12. Sivasspor
|18
|26
|13. Giresunspor
|19
|22
|14. Antalyaspor
|19
|22
|15. Kayserispor
|18
|21
|16. Altay
|19
|18
|17. Rizespor
|19
|17
|18. Kasımpaşa
|19
|15
|19. Göztepe
|19
|15
|20. Öznur Kablo Yeni Malatya
|19
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|18
|39
|2. Ankaragücü
|18
|36
|3. Erzurumspor
|18
|36
|4. Bandırmaspor
|18
|32
|5. Eyüpspor
|18
|32
|6. İstanbulspor
|18
|27
|7. Samsunspor
|18
|27
|8. Adanaspor
|18
|26
|9. Gençlerbirliği
|18
|26
|10. Tuzlaspor
|18
|24
|11. Kocaelispor
|18
|24
|12. Manisa FK
|18
|22
|13. Altınordu
|18
|22
|14. Boluspor
|18
|21
|15. Menemenspor
|18
|21
|16. Ankara Keçiörengücü
|18
|19
|17. Bursaspor
|18
|19
|18. Denizlispor
|18
|16
|19. Balıkesirspor
|18
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|19
|47
|2. Liverpool
|18
|41
|3. Chelsea
|19
|41
|4. Arsenal
|19
|35
|5. Tottenham
|16
|29
|6. West Ham
|18
|28
|7. M. United
|16
|27
|8. Wolverhampton
|18
|25
|9. Brighton
|17
|23
|10. Leicester City
|17
|22
|11. Aston Villa
|18
|22
|12. Crystal Palace
|18
|20
|13. Brentford
|17
|20
|14. Southampton
|18
|20
|15. Everton
|17
|19
|16. Leeds United
|18
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|18
|10
|20. Norwich City
|18
|10