Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Dönemeç Deltası’na müdahale ederek onarım çalışması yaptı.

Edremit sınırları içerisinde bulunan Dönemeç Deltasının, bilinçsiz kişi ya da kişilerce müdahale sonucu tahribata uğratıldığı kaydedildi.

Yapılan çağrılar ve şikayetler üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, tahrip edilen alanda onarım çalışması gerçekleştirdi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu alanda yaşayan canlıların yeniden su ile buluştuğu aktarıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada; “Van Gölü havzasının korunması, gelecek nesillere taşınması, Van Gölü ekosisteminin korunması ve canlıların yaşam alanlarını tehdit eden kişilere karşı çalışmalarımız aralıksız sürecek. Bölge, kendi sorumluluk alanımızda olmamasına rağmen bu çalışmayı yürüttük. Belediye olarak bundan sonra da üzerimize düşen sorumluluk yerine getirilecektir” denildi.

Konuyu gündeme getiren duyarlı vatandaşlar, söz konusu alanda yapılan çalışma için belediye ekiplerine teşekkür ederken, Van Büyükşehir Belediyesi ile Edremit Belediyesi ekiplerinin alanda temizlik çalışmasını tamamladığı aktarıldı.