Kentin kültür-sanat hayatına büyük katkı sağlayacak olan Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, Tiyatro, Müzik, Resim ve Halk Oyunları bölümlerinden oluşan sanat eğitimlerine başlıyor.

Hacıbekir Mahallesi Kültür Merkezi bünyesinde kurulan konservatuvar için başvurular kurs.van.bel.tr adresinden 7 Mart 2024 Perşembe Günü 23:00’a kadar yapılabilecek.

Başvuruların alınmasıyla birlikte 10 Mart 2024 Pazar günü mülakat sınavları yapılarak, başarılı bulunan adaylar konservatuvarın eğitim programına başlayacak. Eğitim sonunda ise kursiyerlere katılım belgeleri verilerek, Büyükşehir Belediyesi’nin kültürel ve sanatsal faaliyetlerine dahil olmaları için çalışmalar yapılacak.

17 eğitmenin görev aldığı konservatuvarda Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Koro, Müzik Teorisi, Resim, Tiyatro, Halk Oyunları ve Çalgı Eğitimi gibi bölümler ile bu bölümlere ait alt branşlar yer alıyor.

Temel amacı şehrin kültür ve sanatında iz bırakacak kişileri yetiştirmek olan Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarının kentte büyük başarılara imza atması hedefleniyor.