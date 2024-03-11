Önceki yıllarda ünlü isimlerin de ziyaret ettiği ve konserler verdiği festivalin bu sene de, yoğun ilgi göreceği düşünülüyor.

Ramazan ayının beşinci gününde başlayacak alışveriş festivalinin, kentin ekonomisine olumlu yönde etki etmesi bekleniyor.

“Van Shopping 2024” ün düzenlenmesinde katkı sahibi olan paydaşların, başta Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, İpekyolu Belediyesi, Edremit Belediyesi, Van Ticaret ve Sanayi Odası (VANTSO) ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) olduğu belirtildi.

15 Mart’ta kapılarını aralayacak olan Van Alışveriş Günleri’nin, Van’ın ramazan akşamlarını hareketlendirmesi bekleniyor.