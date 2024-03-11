Kültür ve Turizm Bakanlığınca açıklanan verilere göre Van’da toplamda 38’i işletme belgeli, 19’u yatırım belgeli, 39’u basit konaklama işletme belgeli olmak üzere toplam 96 bakanlık belgeli konaklama tesisi bulunuyor.

Ancak Türkiye’de sürdürülebilir turizmin en önemli ayaklarından biri olan “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi”ne sahip bir konaklama tesisi Van’da bulunmuyor.

Van’ın yanı sıra Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan Malatya, Erzurum gibi büyükşehirlerde bakanlık tarafından Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi almış konaklama tesisleri bulunuyor.

ÇEVREYE DUYARLI TESİS BELGESİ NEDİR?

Türkiye’nin her yerinde konaklama odaklı turizm tesisleri bulunuyor. Ancak sürdürülebilir turizm çerçevesinde, çevrenin korunması, turistik tesislerin çevreye olan katkılarının arttırılması ve bilinçsiz turizmden kaynaklanacak doğa kirliliğinin ve tahribinin önlenebilmesi adına Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Çevreye Duyarlı Tesis Belgesi veriliyor. Bu belge verilirken gözetilen kriterler arasında; su ve enerji tüketimi, kimyasal maddeler ve atık miktarına ilişkin verilerin periyodik şekilde ölçülmesi gibi ölçütler var.

TÜRKİYE’DE 436 ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ VAR

Türkiye’de en yüksek sayıda Çevreye Duyarlı Tesis Belgesi Bulunan il Antalya oldu. Antalya’da 221 Çevreye Duyarlı Tesis Belgeli konaklama tesisi bulunuyor.

Antalya’yı 57 tesisle İstanbul, 44 tesisle Muğla ve 28 tesisle İzmir takip ediyor. Türkiye genelinde toplamda 436 Çevreye Duyarlı Tesis Belgeli konaklama tesisi bulunurken, Van’da bu belgeye sahip konaklama tesisi bulunmuyor.