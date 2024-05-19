Kırkçalı Mahallesi’nde bulunan mahalle taziye evinde düzenlenen barış yemeğine Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Abdullah Zeydan, Neslihan Şedal, Özalp Belediye Eş Başkanları Ecevit Ceylancı, Sakine Kutpınar, DEM Parti ve DBP İl yöneticileri, mahalle sakinleri ile husumetli ailelerin yakınları katıldı.

Barış yemeğinde konuşan Büyükşehir Belediye Eş Başkanları, "Bizler bugün iki yıldır husumetli olan ailelerimizin barış programında bir araya gelmiş bulunmaktayız. Husumetli ailelerimizi iki yılın ardından bir araya getirerek barıştırdık. Ailelerimizin barışı için emek veren arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Eş Başkanlar olarak yurttaşlarımızın barış programlarına katılıp onları barıştırmak kendimize bir görev ve sorumluluk olarak görüyoruz. Halkımızın acısına ve sevinçlerine ortak olacağız. Böyle kavgaların olmaması ümidiyle barış programına katılanlara teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Van İl Eş Başkanı Vesyi Dilekçi ise "Ailerimiz barışı için parti olarak iki yıldır kendimize görev ve sorumluluk olarak görüyorduk. Bugün ailelerimizi barıştırdık. Barış için emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Husumetli aileler de, kendilerini barıştıran ve barış için emeği geçenlere teşekkür etti.