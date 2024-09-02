Valorant'ta Nokta Crosshair Kodu Önerileri (2024)

Valorant, oyunculara özelleştirilebilir bir crosshair (nişangah) deneyimi sunarak, her oyuncunun kendi oyun stiline uygun ayarları yapmasına olanak tanır. Nokta crosshair kullanmak isteyenler için bazı öneriler ve kodlar derledik.

1. Basit Nokta Crosshair

Kod:

apache

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0;P;h;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0

Açıklama: Bu kod, sade ve dikkat dağıtmayan bir nokta nişangahı oluşturur. Özellikle hassas atışlar için idealdir.

2. Renkli Nokta Crosshair

Kod:

apache

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0;P;h;0;255;0;255;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0

Açıklama: Yeşil renkli bir nokta nişangahı sunar. Renkli crosshair, arka planda daha belirgin olur ve hedefe odaklanmayı kolaylaştırır.

3. Şeffaf Nokta Crosshair

Kod:

apache

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0;P;h;0;255;255;255;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0

Açıklama: Bu kod, şeffaf bir nokta nişangahı oluşturur. Arka planda daha az dikkat çekerken, hedefe odaklanmanıza yardımcı olur.

4. Düşük Boyutlu Nokta Crosshair

Kod:

apache

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0;P;h;0;100;100;100;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0

Açıklama: Küçük bir nokta nişangahı tercih edenler için idealdir. Düşük boyutu ile daha hassas atışlar yapmanıza olanak tanır.

5. Dinamik Nokta Crosshair

Kod:

apache

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0;P;h;0;255;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0

Açıklama: Bu kod, atış yapıldığında büyüyen bir nokta nişangahı oluşturur. Dinamik yapısı sayesinde, atışlarınızı daha iyi takip etmenize yardımcı olur.

Sonuç

Valorant'ta nokta crosshair kullanmak, oyuncuların atış hassasiyetini artırabilir. Yukarıda verilen kodları deneyerek, kendi oyun tarzınıza uygun en iyi crosshair'ı bulabilirsiniz. Unutmayın, crosshair ayarları kişisel tercihlere bağlıdır; bu nedenle, en rahat ettiğiniz ayarı seçmek önemlidir.