Vali Ozan Balcı, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada; “Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk milletinin canı pahasına düşmana geçit vermediği 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferimizin 110. yıldönümünün millet olarak gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Çanakkale Zaferi; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum.” sözlerinin vücut bulduğu, Türk Milletinin istiklali uğruna neleri feda edebileceğinin en bariz göstergesidir. Aziz Milletimizin en büyük ve en şanlı zaferleri arasında yer alan insanlık tarihinde eşine az rastlanır eşsiz bir kahramanlık destanıdır. Tarihten silinmek istenen bir milletin, kısıtlı imkânlarla büyük bir imanın, muazzam bir azmin ve sarsılmaz bir kararlılığın timsalidir” diye kaydetti.

Vali Balcı, mesajının devamında; “Çanakkale'de ortaya konulan ruh, milli mücadelede de kendini göstermiş, bütün fertleriyle el ele veren milletimiz nihai zafere ulaşmıştır. Bizler de bu şuurla, şehitlerimizin emanetine sahip çıkarak, ülkemizi geleceğe en güçlü şekilde taşımak için çalışıyoruz. Bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün, birlik ve beraberliğimizin simgeleri olan şehitlerimiz, saygın ve örnek kişilikleriyle her zaman gönüllerimizde yaşayacak, onların kahramanlıkları, cesaretleri ve takdirle karşılanan tutumları hiçbir zaman unutulmayacaktır” ifadelerine yer verdi.

Yazılı mesaj, şu ifadelerle son buldu; “Bu duygu ve düşüncelerle, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 110.yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ebediyete irtihal eden kahramanlarımızı, Zeve şehitlerimizi ve vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükranla anıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”