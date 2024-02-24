Van Valisi Ozan Balcı, Berat Kandili nedeniyle yayımladığı mesajında; “Berat; kurtuluşa erme, günahlardan arınma, rahmet ve mağfirete ulaşma, sıkıntı ve musibetlerden kurtulma manasına gelmekte ve aynı zamanda bu mübarek gece bizlere kulluk bilincini hatırlatarak kamil insan olma, yanlışlardan kaçınma ve affedilmek için müstesna bir zaman dilimidir” diye kaydetti.

Vali Balcı; “Bu önemli gecenin feyz ve bereketinden istifade edebilmek, ilahi rahmet ve mağfirete mazhar olabilmek için bu müstesna zaman dilimlerini bir fırsat olarak değerlendirmeli, kazançlı ve bereketli bir amaca dönüştürmeliyiz. Bu vesile ile başta Vanlı hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin Berat kandilini tebrik ediyor, bu mübarek gecenin ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.