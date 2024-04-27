Doğa Koruma Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgede bulunan doğal güzellikleri ve yaban hayvanlarını korumaya yönelik çiftçileri ve vatandaşları bilinçlendirmek üzere fuarda stant kurdu. Müdürlük tarafından kurulan stantta, samur, dağ keçisi, akbaba, toy kuşu gibi dondurulmuş hayvanları vatandaşlar ilgiyle karşıladı.

Hakkari, Bitlis, Muş, Siirt ve Van illerinin bağlı olduğu Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü Van İl Şube ekibinden Sümeyye Taş, WanHaber’e konuştu.

Sümeyye Taş, “14’üncü bölgede doğada ölü olarak bulunan bu gördüğünüz hayvanlar, veteriner hekimlerimiz aracılığıyla dolduruldu. Bu hayvanları burada sergilememizin amacı, insanları yasak avlanma konusunda bilinçlendirmek ve yok olmaya yüz tutmuş türlere daha hassas yaklaşılmasını sağlamak.

Pek çok insanımız kimi hayvanların neslinin tükenmek üzere olduğunun farkında değil. Burada görebileceğiniz dağ keçisi, toy kuşu, akbaba gibi türler nesli tükenmekte olan hayvanlar. Bizler de Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü olarak hayvanların neslinin tükenmemesi adına korunmasını sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“TEDBİR ALIYORUZ”

Hayvanları kontrolsüz avlanmaya karşı korumaya yönelik çalıştıklarını belirten Taş, kontrolsüz avlanmaya karşı ağır cezai işlemler uygulandığını belirtti.

Taş, “Avcılıkla ilgilenen insanların doğadaki canlılara kontrolsüzce zarar vermemesi adına kayıtlı avcı sistemimiz var. Bunun yanı sıra Av Koruma Kontrol Ekibimizle devamlı sahada bulunuyoruz. Sahada kaçak avcılık yapanlara gerekli işlemleri yaparak caydırıcı ceza miktarlarıyla tedbir alıyoruz.” dedi.

Çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek için, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kurulan HAYDİ Polis ekiplerinden de destek aldıklarını ifade eden Taş, “Kaçak avlanmayla mücadele etmek için kolluk kuvvetlerinden de destek alıyoruz. Bize gelen ihbarlar 112 üzerinden sistemimize yönlendiriliyor. Bu noktada HAYDİ ekibiyle beraber çalışıyoruz ve hayvanları koruma konusunda kendilerinden destek alıyoruz.” şeklinde konuştu.

28 Nisan Pazar gününe kadar vatandaşlara fuar alanında bilgi verecek olan Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü Van İl Şube ekipleri son olarak, “İnsanlarımız doğayı korur ve hayvanlarımıza zarar vermezse bu hepimizin faydasına olacaktır.” mesajı verdi.