Wanhaber / Haber Merkezi

Van Valisi Ozan Balcı, yayımladığı mesajında: "Ülkemizin birlik ve beraberlik ruhunu perçinlediği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutlamanın, bu anlamlı gün vesilesiyle millet olarak gösterdiğimiz dirayet, kararlılık ve vatan sevgisi ile milletimizin birlik ve beraberliğini her zaman koruyacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi.

Vali Balcı, mesajında şu ifadelere yer verdi: "15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemize karşı gerçekleştirilen hain darbe girişimi, milletimizin iradesine ve demokrasimize yönelik büyük bir tehdit olmuştur. Ancak, milletimiz bu karanlık girişime karşı kenetlenmiş, tankların önüne göğsünü siper etmiş ve ülkemizin geleceğine sahip çıkmıştır. Aziz milletimizin bu destansı direnişi, demokrasimizin önündeki engelleri kaldırmış ve birlik ruhunu güçlendirmiştir.

Bugün, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak anılmakta ve tüm Türkiye genelinde anma etkinlikleri düzenlenmektedir. Bu etkinliklerde demokrasiye sahip çıkmanın önemi vurgulanmakta, şehitlerimiz anılmakta ve gazilerimize minnet ve şükranlarımız sunulmaktadır.

Bu vesileyle, vatanımızın bekası uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Onların kahramanlıkları ve fedakarlıkları, milletimize her zaman ilham kaynağı olacaktır."

Vali Balcı, mesajını şu ifadelerle tamamladı:" 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ruhunu her zaman canlı tutmak ve gelecek nesillere aktarmak en büyük görevimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle, milletimizin birlik ve beraberlik duygularının güçlenmesine, demokrasimizin pekişmesine ve vatanımızın bölünmez bütünlüğünün korunmasına yönelik her türlü çabayı sürdüren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, milletimizin birlik ve beraberlik içinde nice güzel günler geçirmesini temenni ediyorum."